Украинский кризис угрожает канцлеру Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свой пост из-за отказа поставлять Украине тяжелые вооружения. Об этом 21 апреля написал немецкий журнал Der Spiegel. Как сообщает издание, отставку Шольца может спровоцировать оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС), консервативная партия, находившаяся у власти на протяжении всего правления Ангелы Меркель. По данным Der Spiegel, уже на следующей неделе председатель ХДС Фридрих Мерц может внести в бундестаг законопроект о поставках тяжелых вооружений на Украину. Это приведет к тому, что все основные политические силы ФРГ станут пересматривать свои позиции в отношении канцлера. Более того, действия ХДС могут оказаться сигналом к свержению канцлера, пишет издание. Учитывая трудности, которые Шольц испытывает внутри собственной коалиции из социал-демократов, зеленых и либералов, большинство в бундестаге может поддержать предложение Мерца. Тогда, пишет Der Spiegel, позиция канцлера будет настолько ослаблена, что ему придется просить вотума доверия, т. е. пытаться обеспечить большинство себе. Отсутствие поддержки по вопросам оружейных поставок Украине может в итоге привести к отставке Шольца.