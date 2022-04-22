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Украинский кризис угрожает канцлеру Германии

Из-за непоставок оружия Киеву дело может дойти до развала коалиции
Глеб Мишутин
Шольц и социал-демократы хотят помешать Германии оказаться на острие конфликта с Россией / John MACDOUGALL / AFP

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свой пост из-за отказа поставлять Украине тяжелые вооружения. Об этом 21 апреля написал немецкий журнал Der Spiegel. Как сообщает издание, отставку Шольца может спровоцировать оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС), консервативная партия, находившаяся у власти на протяжении всего правления Ангелы Меркель. По данным Der Spiegel, уже на следующей неделе председатель ХДС Фридрих Мерц может внести в бундестаг законопроект о поставках тяжелых вооружений на Украину. Это приведет к тому, что все основные политические силы ФРГ станут пересматривать свои позиции в отношении канцлера. Более того, действия ХДС могут оказаться сигналом к свержению канцлера, пишет издание. Учитывая трудности, которые Шольц испытывает внутри собственной коалиции из социал-демократов, зеленых и либералов, большинство в бундестаге может поддержать предложение Мерца. Тогда, пишет Der Spiegel, позиция канцлера будет настолько ослаблена, что ему придется просить вотума доверия, т. е. пытаться обеспечить большинство себе. Отсутствие поддержки по вопросам оружейных поставок Украине может в итоге привести к отставке Шольца.

20 апреля немецкий таблоид Bild сообщил, что минобороны ФРГ в 2 раза сократило список возможных экспортных вооружений для Украины. Предоставленный украинской стороной список был уменьшен с 48 страниц до 24. При этом, как утверждает Bild, изменения были внесены «как обычно, по настоянию ведомства канцлера». Ранее германский ВПК был готов «поставить многие из отмененных вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе», добавляет Bild. Помимо этого ФРГ планирует предоставить свою военную технику другим странам ЕС в качестве компенсации советских вооружений, которые те предоставят Киеву. Как сообщает агентство DPA, такая договоренность заключена со Словенией. Взамен на отправку украинским военным словенских танков М84 (югославская версия Т-72) Любляна запросила у Берлина машины нового образца – танки Leopard 2 и БМП Puma, а также бронетранспортеры Boxer.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных