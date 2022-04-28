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Почему ФРГ поставит оружие на Украину

Это спасет канцлера Олафа Шольца от вероятного развала правящей коалиции
Глеб Мишутин
Союзники Шольца из СвДП остались довольны выполнением своих требований, а придерживающиеся более умеренных позиций социал-демократы сняли возражения против поставок «Гепардов», пишет Spiegel / Michael MANDT / BUNDESWEHR / AFP

Канцлер ФРГ социал-демократ Олаф Шольц согласился на поставку тяжелых вооружений Украине и тем самым укрепил свои позиции и сплотил правящую коалицию. Об этом 27 апреля написал Spiegel. Как утверждает издание, принятое за день до этого решение предоставить Киеву зенитные самоходные установки (ЗСУ) «Гепард» обезопасило положение Шольца, которому в теории мог угрожать вотум недоверия. Инициатором этого мог стать оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС), готовивший собственную резолюцию по поставкам вооружений на Украину. Решение об их поставке было принято внезапно лично Шольцем без уведомления своей партии 26 апреля, пишет издание. 

Пассивную позицию канцлера и его социал-демократической партии (СДПГ) не поддерживали как страны НАТО, так и партнеры Шольца в собственном правительстве – Spiegel сообщает, что ранее требование поставить ВСУ тяжелое вооружение высказал партийный съезд Свободной демократической партии (СвДП), состоящей в коалиции с СДПГ. Поэтому принятую по инициативе коалиции 26 апреля компромиссную резолюцию, разрешающую такие поставки, германское руководство успешно противопоставило инициативе ХДС. Союзники Шольца из СвДП остались довольны выполнением своих требований, а придерживающиеся более умеренных позиций социал-демократы сняли возражения против поставок «Гепардов», пишет Spiegel.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных