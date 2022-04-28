Почему ФРГ поставит оружие на Украину

Канцлер ФРГ социал-демократ Олаф Шольц согласился на поставку тяжелых вооружений Украине и тем самым укрепил свои позиции и сплотил правящую коалицию. Об этом 27 апреля написал Spiegel. Как утверждает издание, принятое за день до этого решение предоставить Киеву зенитные самоходные установки (ЗСУ) «Гепард» обезопасило положение Шольца, которому в теории мог угрожать вотум недоверия. Инициатором этого мог стать оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС), готовивший собственную резолюцию по поставкам вооружений на Украину. Решение об их поставке было принято внезапно лично Шольцем без уведомления своей партии 26 апреля, пишет издание.