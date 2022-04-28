Почему ФРГ поставит оружие на Украину

Почему ФРГ поставит оружие на УкраинуЭто спасет канцлера Олафа Шольца от вероятного развала правящей коалиции
Канцлер ФРГ социал-демократ Олаф Шольц согласился на поставку тяжелых вооружений Украине и тем самым укрепил свои позиции и сплотил правящую коалицию. Об этом 27 апреля написал Spiegel. Как утверждает издание, принятое за день до этого решение предоставить Киеву зенитные самоходные установки (ЗСУ) «Гепард» обезопасило положение Шольца, которому в теории мог угрожать вотум недоверия. Инициатором этого мог стать оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС), готовивший собственную резолюцию по поставкам вооружений на Украину. Решение об их поставке было принято внезапно лично Шольцем без уведомления своей партии 26 апреля, пишет издание.
Пассивную позицию канцлера и его социал-демократической партии (СДПГ) не поддерживали как страны НАТО, так и партнеры Шольца в собственном правительстве – Spiegel сообщает, что ранее требование поставить ВСУ тяжелое вооружение высказал партийный съезд Свободной демократической партии (СвДП), состоящей в коалиции с СДПГ. Поэтому принятую по инициативе коалиции 26 апреля компромиссную резолюцию, разрешающую такие поставки, германское руководство успешно противопоставило инициативе ХДС. Союзники Шольца из СвДП остались довольны выполнением своих требований, а придерживающиеся более умеренных позиций социал-демократы сняли возражения против поставок «Гепардов», пишет Spiegel.