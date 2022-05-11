Участников конкурса «Лидеры России» позвали работать в ДНР и ЛНР

Участников конкурса «Лидеры России» позвали работать в ДНР и ЛНРПриглашение поступило от руководителя РСВ Алексея Комиссарова
Участников конкурса «Лидеры России» позвали восстанавливать Донбасс. Письмо участникам кремлевского проекта с предложением помочь ДНР и ЛНР разослал гендиректор автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (РСВ; на ее платформе проводятся «Лидеры России») Алексей Комиссаров. Об этом «Ведомостям» рассказали один из получателей письма и собеседник, близкий к администрации президента. «Это не обязаловка, это предложение проявить себя на административной работе», – отметил получатель рассылки.
В письме есть варианты помощи Донбассу, говорит близкий к АП источник «Ведомостей», многие финалисты и победители «Лидеров России» хотят помочь: кто-то в качестве волонтеров, кто-то готов поехать туда на постоянную работу, а кто-то может помогать дистанционно. Сейчас туда уже поехали работать некоторые из участников конкурса, в том числе в правительство ДНР, а также на работу в муниципалитеты, говорит источник. Он добавил, что Комиссаров и сам недавно посещал Донбасс.
При этом письмо было отправлено не всем участникам конкурсов РСВ. Те, кто был в проекте «Лидеры России. Политика» перед выборами в Госдуму, такое письмо не получили, сказали «Ведомостям» два финалиста конкурса. Комиссаров не подтвердил, но и не опроверг «Ведомостям» рассылку писем, добавив, что некоторые участники конкурса «Лидеры России» уже работают в Донбассе.
О запуске «Лидеров России» в октябре 2017 г. объявил первый замруководителя АП Сергей Кириенко. Конкурсанты могут принять участие в восьми треках: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Здравоохранение», «Наука», «Культура», «Информационные технологии», «Международный» и «Студенты». Для участия во всех конкурсах (кроме студенческого) нужен управленческий опыт от двух лет. Победители конкурса получают грант на учебу в 1 млн руб., а также возможность получить наставника, которыми являются сотрудники АП, члены правительства, губернаторы и др.
РСВ старается «не использовать новости о ДНР и ЛНР для пиара», говорит источник, близкий к АП. Единственная новость, которую распространяла пресс-служба РСВ на эту тему, выходила в марте: трое победителей и финалистов конкурса организовали акцию по сбору средств на покупку рюкзаков для школьников, прибывших из ДНР и ЛНР в Ростовскую область.
Кириенко теперь является не только куратором РСВ. РБК 27 апреля сообщал, что он сейчас отвечает за Донбасс вместо замруководителя АП Дмитрия Козака. Это же подтверждали и источники «Ведомостей». 28 апреля, как писали «Ведомости», Кириенко провел совещание с губернаторами, на котором предложил им помощь в восстановлении разрушенного хозяйства в Донбассе, в частности помочь со специалистами в разных отраслях.
«Лидеры России» – базовый для АП кадровый конкурс, поэтому неудивительно, что его участников призывают присоединиться к процессу восстановления Донбасса, считает политолог Александр Немцев. Он полагает, что они могли бы стать главами районов и отраслевых органов власти в ДНР и ЛНР. Близкий к АП источник говорит, что «кадровое насыщение» Донбасса будет идти «по всем возможным линиям».
Кириенко 5 мая открыл в Донецке волонтерский штаб проекта «Мы вместе» для помощи региону (указы о гарантиях для специалистов и волонтеров, которые поехали в ДНР и ЛНР, подписал президент). Вместе с ним территорию республики посещал и начальник управления президента по внутренней политике (УВП) Андрей Ярин. Ярин в 2002–2003 гг. работал зампредом правительства Чечни, когда республику начали восстанавливать после войны. РБК в 2014 г. сообщал, что с 2001 г. республике из федерального бюджета было направлено в виде субсидий, субвенций и дотаций более 464 млрд руб.
Тогда же, в начале 2000-х, в Чечне работал нынешний замначальника УВП, курирующий регионы, Ярослав Замычкин в качестве комиссара движения «Наши». По словам политолога Алексея Чадаева, Замычкин «занимался организацией волонтерского движения и гуманитарной активности в послевоенном городе [Грозном]». Поэтому, отмечает он, в целом у нынешних сотрудников УВП есть опыт работы с такими проблемами, «хотя со времени работы в Чечне и прошло около 20 лет».
Приглашение участников конкурса в ДНР и ЛНР нацелено на демонстрацию роли кураторов конкурса в донбасском проекте, считает политолог Михаил Виноградов.