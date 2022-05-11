Участников конкурса «Лидеры России» позвали работать в ДНР и ЛНР

В письме есть варианты помощи Донбассу, говорит близкий к АП источник «Ведомостей», многие финалисты и победители «Лидеров России» хотят помочь: кто-то в качестве волонтеров, кто-то готов поехать туда на постоянную работу, а кто-то может помогать дистанционно. Сейчас туда уже поехали работать некоторые из участников конкурса, в том числе в правительство ДНР, а также на работу в муниципалитеты, говорит источник. Он добавил, что Комиссаров и сам недавно посещал Донбасс.