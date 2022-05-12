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Назначенные Путиным врио представлены региональным властям

Новые губернаторы приступили к работе и пообещали справиться с последствиями санкций
Екатерина Гробман Валерия Мишина
Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов, полномочный представитель президента РФ в Приволжском Федеральном округе Игорь Комаров и бывший губернатор Кировской области Игорь Васильев (справа налево) после представления врио губернатора депутатскому корпусу, членам правительства, руководителям федеральных надзорных органов и правоохранительных органов в Правительстве Кировской области / Пресс-служба полномочного представителя президента Росси в Приволжском федеральном округе

Три врио губернатора, которые накануне были назначены президентом Владимиром Путиным, официально представлены в своих регионах местной элите. Сразу двоих врио 11 мая представил приволжский полпред Игорь Комаров: Кировской области – Александра Соколова и Марий Эл – Юрия Зайцева.

Комаров напомнил, что Соколов (бывший референт управления президента по обеспечению деятельности Госсовета) хоть и не местный, но является «уроженцем соседнего региона – Костромской области», где «успешно занимался реализацией внутренней и молодежной политики, развитием международного сотрудничества и культуры» и «зарекомендовал себя как настоящий профессионал». Говоря о задачах, которые стоят перед врио, Комаров обратил внимание на обеспечение социально-экономической стабильности региона и защиту интересов граждан в условиях внешних санкций.

Чуть позднее такую же задачу он поставил и перед врио главы Марий Эл Юрием Зайцевым. У того, по словам Комарова, серьезный опыт руководящей работы «в реальном секторе экономики» (к примеру, возглавлял МРСК Северного Кавказа) и в органах власти многонационального региона – Зайцев перед назначением работал главой правительства Калмыкии. Комаров отметил, что Марий Эл – это территория межнационального согласия.

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Соколов пообещал, что в ближайшее время познакомится с регионом, чтобы «понять проблемы, которые есть в области», «чаяния и надежды, которые люди возлагают на власть». «Время трудное, последствия санкций мы уже ощущаем, мы должны обеспечить гражданам максимальную защиту, – сказал он. – Для меня возглавить Кировскую область – это и вызов, и большая честь». Зайцев выразил готовность «трудиться на благо региона». «Я чувствую ответственность и обещаю приложить все усилия, чтобы республика продолжала процветать», – заявил Зайцев.

Познакомился с региональными властями и врио Рязанской области, экс-глава Росстата Павел Малков (до перехода в федеральное правительство был зампредом правительства Саратовской области). Его депутатам заксобрания и чиновникам полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев представил как «современного, опытного руководителя, выпускника программы кадрового управленческого резерва». Щеголев сообщил, что Малков «обладает богатым опытом в сфере государственного управления, проведения масштабных проектов федерального уровня, не понаслышке знает основные параметры социально-экономического развития нашей страны и отдельных регионов».

Полпред напомнил, что Рязанскую область Владимир Путин однажды назвал «самым центром, сердцем России». По словам Щеголева, в Рязанской области есть база для «дальнейшего поступательного развития, но, как и везде, существуют вопросы, которые требуют отдельного внимания и новых подходов». Малков заверил, что «главное богатство рязанской земли – это люди».

В свою очередь полпред в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев представит врио губернатора Томской области Владимира Мазура на внеочередном собрании законодательной думы 12 мая. В этот же день Комаров в правительстве Саратовской области представит врио губернатора Романа Бусаргина.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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