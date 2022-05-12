Назначенные Путиным врио представлены региональным властям

Соколов пообещал, что в ближайшее время познакомится с регионом, чтобы «понять проблемы, которые есть в области», «чаяния и надежды, которые люди возлагают на власть». «Время трудное, последствия санкций мы уже ощущаем, мы должны обеспечить гражданам максимальную защиту, – сказал он. – Для меня возглавить Кировскую область – это и вызов, и большая честь». Зайцев выразил готовность «трудиться на благо региона». «Я чувствую ответственность и обещаю приложить все усилия, чтобы республика продолжала процветать», – заявил Зайцев.