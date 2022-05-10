Владимир Путин провел масштабные перестановки в регионах за один день

Владимир Путин провел масштабные перестановки в регионах за один деньЗамены губернаторов произошли в пяти регионах
В отставку 10 мая ушло сразу пять российских губернаторов, которых ранее источники «Ведомостей» называли кандидатами на уход со своих постов. «Губернаторопад» начался с главы Томской области Сергея Жвачкина, затем об отставке объявил глава Кировской области Игорь Васильев. О том, что не будет избираться на новый срок, сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов, после них об отставке объявили глава Саратовской области Валерий Радаев и глава Марий Эл Александр Евстифеев.
Президент Владимир Путин принял их отставки и назначил сменщиков. Врио главы Томской области стал замначальника управления президента по внутренней политике Владимир Мазур (занимался в том числе вопросами местного самоуправления), а Кировской – референт управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов (занимался выборами). Оба эти подразделения курирует первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко. Врио губернатора Рязанской области стал глава Росстата Павел Малков, Марий Эл – председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев. Руководить Саратовской областью, выходцем из которой является спикер Госдумы Вячеслав Володин, будет вице-губернатор Роман Бусаргин. Он единственный из всех назначенных не прошел «школу губернаторов» – программу кадрового управленческого резерва на базе ВШГУ РАНХиГС, которую курирует внутриполитический блок АП.
Ранняя смена
Среди отправленных в отставку губернаторов только у двоих заканчивался второй срок. Жвачкин и Радаев занимали свои должности с 2012 г., что нельзя назвать рекордом для России. В 2020 г. после 27 лет правления был отправлен в отставку белгородский губернатор Евгений Савченко, а в 2018 г. после 21 года руководства своими регионами – главы Кемеровской и Липецкой областей Аман Тулеев и Олег Королев.
«Никогда не цеплялся за кресло», – сообщил Жвачкин в своем обращении на сайте обладминистрации. По его словам, «нужно давать дорогу молодым». Радаев также подчеркнул, что занимает пост главы региона 10 лет и не планирует выдвигать свою кандидатуру на новый срок. И у бывшего саратовского, и у бывшего томского губернаторов сейчас низкие рейтинги, отмечают два собеседника «Ведомостей», близкие к АП.
В отличие от них Васильев, Любимов и Евстифеев занимали свои должности лишь один срок. Любимов и Евстифеев начали работать в своих регионах, когда внутреннюю политику стал курировать Кириенко (в октябре 2016 г.). Васильев стал врио главы Кировской области чуть раньше, в июле 2016 г. В своем Telegram-канале он написал, что продолжит работать «на федеральном уровне». Близкий к АП источник также говорит, что у Васильева были низкие рейтинги, а также традиционно плохие для области результаты выборов в Госдуму.
Любимов написал у себя на странице во «В контакте», что принял решение не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок. На уход Любимова могли повлиять конфликты с местной элитой, а также то, что фактически он регионом не управлял, считает собеседник, близкий к АП. Евстифеев же, по словам двух источников, близких к АП, сам хотел в отставку по состоянию здоровья, к тому же в регионе также были не самые лучшие итоги выборов 2021 г.
У всех «отставников» полномочия заканчивались в сентябре 2022 г., отмечает политолог Александр Немцев, т. е. в некотором роде это «плановая ротация». Эксперт по региональной политике Виталий Иванов отмечает, что массовое объявление об отставках в один день на фоне спецоперации можно легко объяснить: «Решили не затягивать и не рубить хвост по частям». В любом случае хотя массовые отставки губернаторов и бывали ранее, но они не случались единоразово, отмечает он: «Можно вспомнить разве что, как в феврале 2009 г. одновременно ушли четыре губернатора, включая тяжеловеса Егора Строева».
Обсуждалось, что единовременно может состояться шесть отставок, говорит близкий к АП источник: «Эти пять человек были во всех списках. Еще обсуждалась отставка главы Карелии Артура Парфенчикова, но, возможно, за него попросил [зампред Совбеза] Дмитрий Медведев». Также, напоминает он, ранее планировалась отставка главы Оренбургской области Дениса Паслера. Другой источник «Ведомостей», близкий к АП, говорит, что также обсуждается отставка свердловского губернатора Евгения Куйвашева: «Сейчас он пытается отложить этот вопрос». Но два близких к АП собеседника уверяют, что он сохранит должность.
Отставки объясняются тем, что дальше уже тянуть было нельзя – скоро начинается избирательная кампания, говорит еще один собеседник, близкий к АП: «Все отставки плановые. Пока все идет по плану, и прямые губернаторские выборы сохраняются».
Новая смена
Президент провел встречи по ВКС со всеми врио глав регионов, о чем сообщил сайт Кремля. С ними Путин поговорил об их планах.
В разговоре с Бусаргиным президент подчеркнул, что тот родом из Саратовской области и всю жизнь проработал в регионе. Малкову Путин также напомнил об опыте работы зампредом правительства Саратовской области. Тот в 2012 г. перешел в Минэкономразвития из регионального правительства, а с 2018 г. возглавлял статистическое ведомство.
Бусаргин выглядит как человек, близкий к Володину, он не раз появлялся с ним в кадре и периодически объявлял о «раскрытии провокаций против Володина», вспоминает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Бусаргин еще и символизирует смену поколений в регионе, учитывая, что он сам родом из Саратовской области, добавляет эксперт.
Имеющему опыт работы в АП Соколову президент поручил как следует изучить проблемы Кировской области и перспективы развития региона.
По словам одного из собеседников «Ведомостей», Соколов ранее рассматривался на пост главы Оренбургской области, поскольку Паслер хотел уйти в отставку: «Но ситуация переигралась».
Разговаривая с Зайцевым, президент подчеркнул его производственный стаж (возглавлял МРСК Северного Кавказа) и работу во главе правительства Калмыкии. А в беседе с Мазуром подчеркнул его знание Сибири, учитывая его опыт работы в Тюменской области, а также большую семью: «Семья у вас такая мощная – пятеро детей».
«Соколов и Мазур – люди Кириенко, Бусаргин и Малков – люди Володина», – считает собеседник, близкий к АП.
Почему сейчас
Уход этих губернаторов планировался давно, говорит и политтехнолог Петр Быстров: «Большинство из них обладает низкими электоральными рейтингами, поэтому нельзя было надеяться на легкое переизбрание. Традиционно в волну отставок губернаторов меняли тех, кто трудно избираем. Они заменяются новыми фигурами, от которых избиратель не испытывает усталости». До старта кампании есть еще месяц, в прошлые годы зачастую отставки были в апреле, напоминает он.
Раньше до смены губернаторов не добрались из-за общего аврала, говорит политолог Александр Кынев: «Сейчас уже тянуть дальше некуда – с начала июня стартует избирательная кампания. И так остается мало времени на раскрутку в регионах врио глав, поскольку обычно отставки проходили в феврале-марте». Губернаторские отставки планировались на февраль-март этого года, но они были перенесены после начала спецоперации на Украине, говорили два близких к АП собеседника «Ведомостей». К примеру, в феврале были готовы документы на назначение врио глав Рязанской и Кировской областей, говорили они.
Отставки ближе к середине мая Немцев считает «грамотным ходом» с точки зрения выборов: «Развернуть полноценную кампанию против нового кандидата за четыре месяца будет невозможно». К тому же сейчас рейтинги и «Единой России» (от которой чаще всего выдвигаются губернаторы), и президента (который их назначает врио) находятся «на хорошем уровне». По данным ВЦИОМа, уровень доверия партии составляет 41,2% (36% сразу после начала спецоперации) и Путину как политику – 81,5% (было 73%). Но Иванов возражает, что в условиях «донбасского консенсуса» любая активность оппозиции не имеет смысла.
Кроме того, до сих пор под вопросом сама возможность сохранения губернаторских выборов в нынешнем виде, считает эксперт. Близкий к АП собеседник «Ведомостей» полагает, что до сих пор не ясно, сохранятся ли они во всех регионах, где есть до сих пор: «Возможно, массовое назначение врио близко к началу потенциальной кампании, к самим выборам говорит о том, что все кандидаты проскочат через узкое горлышко назначения через парламенты». Но два близких к АП источника подчеркивают, что происшедшая ротация сигнализирует о желании сохранить выборы.
В списке тех, чьи полномочия завершаются в этом году, есть еще главы Калининградской, Новгородской, Свердловской областей, Адыгеи, Бурятии, Карелии и Удмуртии, напоминает Виноградов: «Позиции Антона Алиханова (Калининградская обл.), Андрея Никитина (Новгородская обл.) и Мурата Кумпилова (Адыгея) относительно прочны. По остальным вопросы возможны, но непопадание в число замененных скорее указывает на шансы сохраниться на посту».