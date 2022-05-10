Владимир Путин провел масштабные перестановки в регионах за один день

У всех «отставников» полномочия заканчивались в сентябре 2022 г., отмечает политолог Александр Немцев, т. е. в некотором роде это «плановая ротация». Эксперт по региональной политике Виталий Иванов отмечает, что массовое объявление об отставках в один день на фоне спецоперации можно легко объяснить: «Решили не затягивать и не рубить хвост по частям». В любом случае хотя массовые отставки губернаторов и бывали ранее, но они не случались единоразово, отмечает он: «Можно вспомнить разве что, как в феврале 2009 г. одновременно ушли четыре губернатора, включая тяжеловеса Егора Строева».