Путин подписал указы о назначении врио губернаторов пяти регионов
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении врио губернаторов Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей, говорится в сообщениях на сайте Кремля.
Врио главы Республики Марий Эл назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, врио губернатора Кировской области – Александр Соколов, работавшего в Управлении президента по обеспечению деятельности Государственного совета России, Рязанской области – руководитель Росстата Павел Малков, Саратовской области – председатель правительства региона Роман Бусаргин, Томской области – заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Владимир Мазур.
Как следует из информации на сайте Кремля, Путин встретился с назначенными врио по видеосвязи и обсудил с ними перспективы вверяемых регионов.
В Центральной избирательной комиссии России сообщили «РИА Новостям», что выборы в пяти субъектах, чьи главы объявили об уходе со своих постов, пройдут в единый день голосования.
10 мая об уходе с постов объявили пять глав регионов, среди них губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Марий Эл Александр Евстифеев. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.