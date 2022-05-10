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Путин подписал указы о назначении врио губернаторов пяти регионов

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Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении врио губернаторов Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей, говорится в сообщениях на сайте Кремля.

Врио главы Республики Марий Эл назначен председатель правительства Калмыкии Юрий Зайцев, врио губернатора Кировской области – Александр Соколов, работавшего в Управлении президента по обеспечению деятельности Государственного совета России, Рязанской области – руководитель Росстата Павел Малков, Саратовской области – председатель правительства региона Роман Бусаргин, Томской области – заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Владимир Мазур.

Как следует из информации на сайте Кремля, Путин встретился с назначенными врио по видеосвязи и обсудил с ними перспективы вверяемых регионов.

В Центральной избирательной комиссии России сообщили «РИА Новостям», что выборы в пяти субъектах, чьи главы объявили об уходе со своих постов, пройдут в единый день голосования.

10 мая об уходе с постов объявили пять глав регионов, среди них губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Марий Эл Александр Евстифеев. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

Ранее по теме: Саратовскую область может возглавить Роман Бусаргин

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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