Путин подписал указы о назначении врио губернаторов пяти регионов

10 мая об уходе с постов объявили пять глав регионов, среди них губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава Марий Эл Александр Евстифеев. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.