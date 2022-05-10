Глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил об уходе
Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев решил уйти в отставку в связи с истечением срока полномочий. О своем решении он сообщил в Telegram-канале.
«В связи с истечением срока полномочий главы республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку», – написал Евстифеев. Так же, как и другие ушедшие 10 мая в отставку главы регионов, Евстифеев поблагодарил жителей республики за поддержку, а «общественные и политические силы» – за «слаженную командную работу».
10 мая об уходе с постов объявили губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Глава Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.
Евстифеев родился 14 мая 1958 г. в поселке Бреды Челябинской области. В 2002 г. Евстифеев был назначен членом Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа, с 2004 по 2012 г. работал председателем Девятого арбитражного апелляционного суда. В 2014 г. Евстифеев был назначен председателем арбитражного суда Московской области. Врио главы Марий Эл Евстифеев был назначен в апреле 2017 г., в сентябре 2017 г. утвердился в должности.