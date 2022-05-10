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Глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил об уходе

Ведомости

Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев решил уйти в отставку в связи с истечением срока полномочий. О своем решении он сообщил в Telegram-канале.

«В связи с истечением срока полномочий главы республики Марий Эл я обратился к президенту России с просьбой принять мою отставку», – написал Евстифеев. Так же, как и другие ушедшие 10 мая в отставку главы регионов, Евстифеев поблагодарил жителей республики за поддержку, а «общественные и политические силы» – за «слаженную командную работу».

10 мая об уходе с постов объявили губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава Кировской области Игорь Васильев и губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Глава Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

Евстифеев родился 14 мая 1958 г. в поселке Бреды Челябинской области. В 2002 г. Евстифеев был назначен членом Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа, с 2004 по 2012 г. работал председателем Девятого арбитражного апелляционного суда. В 2014 г. Евстифеев был назначен председателем арбитражного суда Московской области. Врио главы Марий Эл Евстифеев был назначен в апреле 2017 г., в сентябре 2017 г. утвердился в должности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных