Глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил об уходе

Евстифеев родился 14 мая 1958 г. в поселке Бреды Челябинской области. В 2002 г. Евстифеев был назначен членом Совета Федерации от Ямало-Ненецкого автономного округа, с 2004 по 2012 г. работал председателем Девятого арбитражного апелляционного суда. В 2014 г. Евстифеев был назначен председателем арбитражного суда Московской области. Врио главы Марий Эл Евстифеев был назначен в апреле 2017 г., в сентябре 2017 г. утвердился в должности.