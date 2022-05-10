Четвертый за день губернатор объявил об уходе
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уходит в отставку. О решении главы региона сообщил официальный Telegram-канал правительства.
Радаев заявил, что решил досрочно сложить полномочия и «в связи с приближающейся избирательной кампанией» не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Он возглавлял Саратовскую область 10 лет. Глава региона отметил, что планирует «сосредоточиться на другом направлении работы».
Валерий Радаев родился 2 апреля 1961 г. в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области. В разные годы Радаев возглавлял администрацию Хвалынска, Хвалынского района. В 2005-2007 гг. работал руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области. С декабря 2007 г. Радаев был председателем областной Думы, в марте 2012 г. президентом Дмитрием Медведевым был назначен врио губернатора Саратовской области.