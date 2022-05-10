Четвертый за день губернатор объявил об уходе

Валерий Радаев родился 2 апреля 1961 г. в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области. В разные годы Радаев возглавлял администрацию Хвалынска, Хвалынского района. В 2005-2007 гг. работал руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области. С декабря 2007 г. Радаев был председателем областной Думы, в марте 2012 г. президентом Дмитрием Медведевым был назначен врио губернатора Саратовской области.