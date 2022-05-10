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Четвертый за день губернатор объявил об уходе

Ведомости

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уходит в отставку. О решении главы региона сообщил официальный Telegram-канал правительства.

Радаев заявил, что решил досрочно сложить полномочия и «в связи с приближающейся избирательной кампанией» не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Он возглавлял Саратовскую область 10 лет. Глава региона отметил, что планирует «сосредоточиться на другом направлении работы».

Валерий Радаев родился 2 апреля 1961 г. в селе Благодатное Хвалынского района Саратовской области. В разные годы Радаев возглавлял администрацию Хвалынска, Хвалынского района. В 2005-2007 гг. работал руководителем Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Саратовской области. С декабря 2007 г. Радаев был председателем областной Думы, в марте 2012 г. президентом Дмитрием Медведевым был назначен врио губернатора Саратовской области.

Ранее 10 мая о своей отставке объявили губернатор Томской области Сергей Жвачкин и глава Кировской области Игорь Васильев. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных