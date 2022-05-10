Губернатор Томской области покинет свой пост

По словам Жвачкина, президент Владимир Путин «поддержал его позицию». Говоря о своих дальнейших планах, он отметил, что останется жить в Томске, потому что здесь живет вся его семья. «20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», — добавил он.