Губернатор Томской области покинет свой пост
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил оставить свой пост, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Он занимал эту должность 10 лет.
«Уважаемые жители Томской области! Я оставляю пост губернатора. Я всегда чувствовал вашу поддержку. Чувствую ее и сейчас, но есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло», — указал Жвачкин в своем обращении.
По словам Жвачкина, президент Владимир Путин «поддержал его позицию». Говоря о своих дальнейших планах, он отметил, что останется жить в Томске, потому что здесь живет вся его семья. «20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», — добавил он.
Жвачкин был утвержден на пост губернатора в феврале 2012 г. по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева. 21 февраля 2017 г. Путин назначил Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области до вступления в должность избранного главы региона. 10 сентября 2017 г. всенародным голосованием избран губернатором на второй срок, набрав 60,58 % голосов.
До этого Жвачкин был депутатом Думы Томской области (1999—2007). В 1999-2004 гг. — президентом ОАО «Востокгазпром», в 1995-1999 гг.— генеральным директором ОАО «Томскгазпром».