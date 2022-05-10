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Губернатор Томской области покинет свой пост

Ведомости

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил оставить свой пост, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Он занимал эту должность 10 лет.

«Уважаемые жители Томской области! Я оставляю пост губернатора. Я всегда чувствовал вашу поддержку. Чувствую ее и сейчас, но есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло», — указал Жвачкин в своем обращении.

По словам Жвачкина, президент Владимир Путин «поддержал его позицию». Говоря о своих дальнейших планах, он отметил, что останется жить в Томске, потому что здесь живет вся его семья. «20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», — добавил он.

Жвачкин был утвержден на пост губернатора в феврале 2012 г. по инициативе тогдашнего президента Дмитрия Медведева. 21 февраля 2017 г. Путин назначил Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области до вступления в должность избранного главы региона. 10 сентября 2017 г. всенародным голосованием избран губернатором на второй срок, набрав 60,58 % голосов. 

До этого Жвачкин был депутатом Думы Томской области (1999—2007). В 1999-2004 гг. — президентом ОАО «Востокгазпром», в 1995-1999 гг.— генеральным директором ОАО «Томскгазпром».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных