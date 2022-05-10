Губернатор Рязанской области заявил, что не будет выдвигаться на новый срок
Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок, следует из его сообщения на странице во «ВКонтакте».
«Уважаемые рязанцы! Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок», — написал глава региона. О своих дальнейших планах он ничего не рассказал.
14 февраля 2017 г. президент России Владимир Путин назначил Любимова временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области «до вступления в должность лица, избранного главы региона». В Единый день голосования 10 сентября 2017 г. он одержал победу на выборах губернатора, набрав 80,16% голосов избирателей.
До этого Любимов был депутатом Госдумы VII созыва (18 сентября 2016 — 17 февраля 2017 гг.), заместителем губернатора Калужской области (2011—2015), и городским головой Калуги (2007—2010). Ранее сегодня главы Кировской и Томской областей Игорь Васильев и Сергей Жвачкин объявили об уходе в отставку.