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Губернатор Рязанской области заявил, что не будет выдвигаться на новый срок

Ведомости

Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок, следует из его сообщения на странице во «ВКонтакте».

«Уважаемые рязанцы! Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение — не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок», — написал глава региона. О своих дальнейших планах он ничего не рассказал. 

14 февраля 2017 г. президент России Владимир Путин назначил Любимова временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области «до вступления в должность лица, избранного главы региона». В Единый день голосования 10 сентября 2017 г. он одержал победу на выборах губернатора, набрав 80,16% голосов избирателей.

До этого Любимов был депутатом Госдумы VII созыва (18 сентября 2016 — 17 февраля 2017 гг.), заместителем губернатора Калужской области (2011—2015), и городским головой Калуги (2007—2010). Ранее сегодня главы Кировской и Томской областей Игорь Васильев и Сергей Жвачкин объявили об уходе в отставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных