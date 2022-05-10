Губернатор Кировской области объявил об отставке

Игорь Васильев родился 31 мая 1961 г. в Санкт-Петербурге. В 2004-2010 г. представлял Коми в Совете Федерации, позже занимал должность аудитора в Счетной палате России. С 2013 г. Васильев возглавлял Росреестр. Врио губернатора Кировской области Васильев был назначен в июле 2016 г., 19 сентября 2017 г. вступил в должность главы субъекта.