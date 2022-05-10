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Губернатор Кировской области объявил об отставке

Ведомости

Губернатор Кировской области Игорь Васильев в своем Telergam-канале сообщил, что уходит в отставку.

В своем обращении к жителям области он уточнил, что решение принято в связи со скорым окончанием срока полномочий Васильева на посту главы субъекта.

«Мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне. Мою просьбу работать на благо развития всей страны поддержал президент России Владимир Путин», – написал Васильев.

Губернатор добавил, что команде правительства и главам муниципалитетов удалось добиться «высоких результатов» в социальной сфере, сфере здравоохранения, дорожном строительстве.

Игорь Васильев родился 31 мая 1961 г. в Санкт-Петербурге. В 2004-2010 г. представлял Коми в Совете Федерации, позже занимал должность аудитора в Счетной палате России. С 2013 г. Васильев возглавлял Росреестр. Врио губернатора Кировской области Васильев был назначен в июле 2016 г., 19 сентября 2017 г. вступил в должность главы субъекта.

Ранее 10 мая о своем уходе в отставку сообщил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он объяснил свое решение тем, что является одним из самых старых глав регионов в стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных