Саратовскую область может возглавить Роман Бусаргин

Саратовскую область может возглавить Роман БусаргинСейчас он занимает должность председателя правительства региона
Врио главы Саратовской области может быть назначен председатель правительства области, вице-губернатор Роман Бусаргин. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника, близких к администрации президента. По словам одного из источников, Бусаргин – уроженец региона и давно работает на разных должностях в области, а сейчас возглавляет правительство области, поэтому предполагается преемственность после ухода с поста губернатора Валерия Радаева.
Бусаргину 41 год, он родом из Саратовской области. С 2005 г. работал в администрации Саратовского района, затем работал в руководстве администрации города Энгельса на разных должностях. С начала 2018 г. занимал разные должности в администрации Саратова, а уже в октябре этого года был назначен зампредом областного правительства. На должности вице-губернатора Саратовской области и председателя правительства региона был назначен в 2020 г.
Сообщение об отставке Радаева появилось 10 мая в официальном Telegram-канале региона. Со ссылкой на слова Радаева там написано, что он принял решение о досрочном сложении полномочий губернатора. «Я 10 лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», – написал Радаев. Он поблагодарил жителей региона и президента.
О том, что Радаев может уйти в отставку, «Ведомости» писали в октябре 2021 г. По словам еще одного собеседника «Ведомостей», близкого к администрации президента, у Радаева были низкие рейтинги. Радаев считается человеком, близким к председателю Госдумы, выходцу из региона Вячеславу Володину. Бусаргина собеседники «Ведомостей» также называют человеком, близким к спикеру Госдумы.
Всего 10 мая сообщили о намерении уйти в отставку пять губернаторов. «Губернаторопад» начался с главы Томской области Сергея Жвачкина, затем об отставке объявил глава Кировской области Игорь Васильев. О том, что не будет избираться на новый срок, сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Затем об отставке объявили глава Саратовской области Валерий Радаев и глава Марий Эл Александр Евстифеев. Всех пятерых собеседники «Ведомостей» называли кандидатами на отставку со своих постов.