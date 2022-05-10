Саратовскую область может возглавить Роман Бусаргин

Бусаргину 41 год, он родом из Саратовской области. С 2005 г. работал в администрации Саратовского района, затем работал в руководстве администрации города Энгельса на разных должностях. С начала 2018 г. занимал разные должности в администрации Саратова, а уже в октябре этого года был назначен зампредом областного правительства. На должности вице-губернатора Саратовской области и председателя правительства региона был назначен в 2020 г.