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На экс-президента Украины Петра Порошенко выложили видео с компроматом

Обвинения политика в госизмене должны отвлечь украинское общество от ситуации в Донбассе
Глеб Мишутин
Защита Порошенко правдивость слов Медведчука не признает / Kirill Kudryavtsev / AP

Обвиняемый на Украине в госизмене бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук дал показания против экс-президента страны Петра Порошенко. Соответствующее видео было опубликовано 23 мая Службой безопасности Украины (СБУ).

Из слов Медведчука следует, что Порошенко играл заметную роль в выводе украинской части нефтепровода «Самара – Западное направление» из собственности этого государства. «В 2016 г. тогда президент Порошенко обратился ко мне с просьбой, учитывая мои контакты и отношение ко мне среди руководства Российской Федерации, про покупку трубы, или «Прикарпатзападтранса», который владел этой трубой по поставкам дизеля в Украину и в Европу», – заявляет бывший нардеп.

Медведчук утверждает, что его попросили «переговорить» с президентом России Владимиром Путиным о продаже топлива для транспортировки по нефтепроводу, «для того чтобы можно было выкупить эту трубу, как потом выяснилось, самим г-ном Порошенко». Задержанный политик добавляет, что реализация этой схемы могла быть возможна только при содействии судов, прокуратуры, антимонопольного комитета и фонда госимущества. Все эти ведомства, уверяет Медведчук, занимались воплощением в жизнь личных интересов Порошенко, в результате при затратах в $42 млн труба принесла за год вдвое большую сумму.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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