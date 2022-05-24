На экс-президента Украины Петра Порошенко выложили видео с компроматом

На экс-президента Украины Петра Порошенко выложили видео с компроматомОбвинения политика в госизмене должны отвлечь украинское общество от ситуации в Донбассе
Обвиняемый на Украине в госизмене бывший депутат Верховной рады Виктор Медведчук дал показания против экс-президента страны Петра Порошенко. Соответствующее видео было опубликовано 23 мая Службой безопасности Украины (СБУ).
Из слов Медведчука следует, что Порошенко играл заметную роль в выводе украинской части нефтепровода «Самара – Западное направление» из собственности этого государства. «В 2016 г. тогда президент Порошенко обратился ко мне с просьбой, учитывая мои контакты и отношение ко мне среди руководства Российской Федерации, про покупку трубы, или «Прикарпатзападтранса», который владел этой трубой по поставкам дизеля в Украину и в Европу», – заявляет бывший нардеп.
Медведчук утверждает, что его попросили «переговорить» с президентом России Владимиром Путиным о продаже топлива для транспортировки по нефтепроводу, «для того чтобы можно было выкупить эту трубу, как потом выяснилось, самим г-ном Порошенко». Задержанный политик добавляет, что реализация этой схемы могла быть возможна только при содействии судов, прокуратуры, антимонопольного комитета и фонда госимущества. Все эти ведомства, уверяет Медведчук, занимались воплощением в жизнь личных интересов Порошенко, в результате при затратах в $42 млн труба принесла за год вдвое большую сумму.