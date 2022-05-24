На экс-президента Украины Петра Порошенко выложили видео с компроматом

Медведчук утверждает, что его попросили «переговорить» с президентом России Владимиром Путиным о продаже топлива для транспортировки по нефтепроводу, «для того чтобы можно было выкупить эту трубу, как потом выяснилось, самим г-ном Порошенко». Задержанный политик добавляет, что реализация этой схемы могла быть возможна только при содействии судов, прокуратуры, антимонопольного комитета и фонда госимущества. Все эти ведомства, уверяет Медведчук, занимались воплощением в жизнь личных интересов Порошенко, в результате при затратах в $42 млн труба принесла за год вдвое большую сумму.