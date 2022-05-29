Партии начали подготовку к региональным выборам

По словам собеседника, близкого к «Новым людям», партия в ближайшие дни определяется с точным списком регионов, в которых примет участие в выборах: «Точное решение будет принято в ближайшее время». После выборов в Госдуму и победы по партийному списку следующий важный для партии рубеж – это победы по округам на выборах в заксобрания и гордумы, отметил он. Тренироваться с этим можно в том числе на выборах в Ярославле, Твери и Владивостоке, где основные выборы и пройдут именно по мажоритарной системе, говорит источник: «В округах имеет значение только первое место, и это специфика».