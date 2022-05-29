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Партии начали подготовку к региональным выборам

Они пройдут при невысокой конкуренции и низкой явке
Елена Мухаметшина
Парламентские партии заканчивают предварительный этап отбора кандидатов на региональные выборы, которые пройдут в сентябре. Они пройдут при невысокой конкуренции и низкой явке / Андрей Гордеев / Ведомости

Партии начали подготовку к осенним выборам. Со 2 июня в субъектах Федерации будут объявлять старт губернаторских кампаний (в 14 регионах) и кампаний по выборам депутатов (в 6 регионах), а с 12-го – кампаний по выборам депутатов региональных столиц (в 11 административных центрах).

«Единая Россия» планирует выдвинуть кандидатов на все мандаты, говорит замсекретаря генсовета «Единой России» сенатор Сергей Перминов: всего это 687 депутатских мандатов в заксобраниях и гордумах административных центров. «В тех регионах, где в этом году пройдут выборы в гордумы и заксобрания, проживает 13,3 млн избирателей, – отметил единоросс. – Из них более 10–12% в качестве выборщиков приняли участие в праймериз [которые закончились 29 мая]. Итоги подведем на этой неделе».

Что касается губернаторских выборов, то партия будет стараться, чтобы все кандидаты шли от партии, но возможно, что один-два кандидата пойдут самовыдвиженцами, добавляет он.

КПРФ также везде планирует выдвигать кандидатов, говорит первый зампред ЦК партии депутат Госдумы Юрий Афонин: «Сейчас в кадровую комиссию и президиум ЦК КПРФ вносятся кандидатуры, готовятся головные части списков, которые поведут партию на парламентские выборы. К концу недели должны определиться с кандидатами. А после 15 июня партийные конференции будут выдвигать их на выборы». По его словам, хорошие перспективы у партии на выборах в заксобрания на Сахалине, в Удмуртии, Краснодарском крае.

На губернаторских выборах КПРФ планирует выставить кандидатов везде, но «есть муниципальный фильтр», напоминает Афонин: «В кандидаты в губернаторы будем выдвигать первых секретарей региональных отделений КПРФ, в основном это молодые яркие политики, многие из которых являются депутатами заксобраний».

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Заявление Сергея Миронова позволит прощупать почву на этот счет

Афонин полагает, что на выборах 2022 г., вероятно, будет «низкая явка»: «Но мы как раз заинтересованы в том, чтобы явка была как можно выше». О необходимости высокой явки говорит и замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. По его словам, партия тоже во всех регионах планирует выдвигать кандидатов. Он добавляет, что из-за «муниципального фильтра» про регистрацию кандидатов в губернаторы от партии пока говорить рано.

Традиционно у ЛДПР высокая поддержка была на Дальнем Востоке, а в этом году там избирают гордумы нескольких административных центров (Петропавловск-Камчатский, Владивосток,). Нилов считает, что на настроениях людей скажется ситуация в экономике.

«Справедливая Россия» также планирует выдвигать кандидатов во всех регионах, где будут выборы в заксобрания и гордумы, говорит депутат Госдумы и член президиума центрального совета партии Дмитрий Гусев. По заксобраниям у партии сильные позиции в Удмуртии и Северной Осетии, а по гордумам – в Кирове, Омске, Пскове, Твери и Ярославле, считает Гусев

Говорить о том, где именно кандидатов в главы регионов выдвинет партия, пока рано, отметил Гусев, поскольку это «все-таки выборы не партийные», обсуждаются кандидаты. «Самое сложное для оппозиционных партий то, что <...> мы вместе защищаем нашу страну во время спецоперации. Как я могу говорить, что единоросс в чем-то не прав, когда мы вместе везем гуманитарные грузы? И поскольку критиковать морального права нет, то нужно искать идеи, с которыми надо идти на выборы, – это сложность для всей оппозиции», – говорит Гусев.

По словам собеседника, близкого к «Новым людям», партия в ближайшие дни определяется с точным списком регионов, в которых примет участие в выборах: «Точное решение будет принято в ближайшее время». После выборов в Госдуму и победы по партийному списку следующий важный для партии рубеж – это победы по округам на выборах в заксобрания и гордумы, отметил он. Тренироваться с этим можно в том числе на выборах в Ярославле, Твери и Владивостоке, где основные выборы и пройдут именно по мажоритарной системе, говорит источник: «В округах имеет значение только первое место, и это специфика».

Не исключено, что «Новые люди» впервые примут участие и в губернаторских выборах в 2022 г., но здесь важной является позиция в том числе лидера партии Алексея Нечаева. Нечаев на момент сдачи материала в печать не ответил «Ведомостям».

Избирательная кампания, скорее всего, пройдет под знаком патриотической повестки, которая будет вытеснять повестку социальную, считает политолог Ростислав Туровский: «Но ситуация динамичная, социально-экономические тенденции в регионах могут оказаться слишком разными для единого шаблона». У оппозиции на выборах будут проблемы, ожидает Туровский, ведь она «теряет идентичность», а сторонники могут не прийти на выборы, что понизит явку.

Губернаторские выборы вряд ли будут проблемными для власти, считает эксперт. Источник в руководстве одной из парламентских партий также убежден, что выборы губернаторов пройдут по референдумному сценарию.

Пока нет признаков того, что парламентские партии будут пытаться себя проявить на региональных выборах, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: если ничего не изменится, они скорее будут делать ставку на демонстрацию того, что они вместе с властью.

В подготовке статьи участвовал Максим Иванов

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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