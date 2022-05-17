Решение о переносе выборов пока не принято

В ближайшую неделю должен быть решен вопрос о том, в какой форме пройдут выборы, запланированные на 11 сентября 2022 г. Официально вопрос поднял на первом после думских каникул пленарном заседании Госдумы лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, предложив перенести единый день голосования (ЕДГ) на 2023 г. в связи с военной спецоперацией на Украине. Он заявил, что «на фронтах куется настоящая русская элита»: «Давайте, когда они вернутся с победой, выборы и проведем!» Он анонсировал свое заявление в Telegram-канале 8 мая, отмечая, что его многие спрашивают: «А нужен ли нам ЕДГ в сентябре этого года?»