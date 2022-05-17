Решение о переносе выборов пока не принято

Решение о переносе выборов пока не принятоЗаявление Сергея Миронова позволит прощупать почву на этот счет
В ближайшую неделю должен быть решен вопрос о том, в какой форме пройдут выборы, запланированные на 11 сентября 2022 г. Официально вопрос поднял на первом после думских каникул пленарном заседании Госдумы лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, предложив перенести единый день голосования (ЕДГ) на 2023 г. в связи с военной спецоперацией на Украине. Он заявил, что «на фронтах куется настоящая русская элита»: «Давайте, когда они вернутся с победой, выборы и проведем!» Он анонсировал свое заявление в Telegram-канале 8 мая, отмечая, что его многие спрашивают: «А нужен ли нам ЕДГ в сентябре этого года?»
Лидер «Справедливой России» пояснил «Ведомостям» через представителя, «что он высказал свои соображения, которые не имеют формата законодательной инициативы». Но при этом отметил, что региональные заксобрания имеют законодательные возможности для принятия решения об избрании губернаторов голосованием депутатов (ранее «Ведомости» писали, что обсуждается и перенос выборов, и отмена прямых выборов глав регионов).
«Что касается других выборов, которые пройдут в ЕДГ, то их можно было бы перенести отдельным федеральным законом», – пояснил Миронов. Близкий к руководству фракции «Единая Россия» источник утверждает, что сейчас готовится законопроект, который «может заложить юридическую основу для переноса выборов»: его авторами якобы могут выступить высокопоставленные депутаты, включая лидеров фракций, и сенаторы. К примеру, не исключено, что инициативу переноса выборов поддержали бы даже коммунисты, поскольку губернаторские выборы, по словам собеседника во фракции, вероятно, пройдут по «референдумному сценарию», а ключевые заксобрания в 2022 г. не избирают.
«Но окончательное решение о внесении не принято, сейчас Миронов выполняет задачу прощупать почву, как на такое решение отреагируют регионы и партии», – подчеркнул близкий к руководству фракции «Единая Россия» источник «Ведомостей». Время на принятие решения есть.
Региональные выборы смогут назначать со 2 июня, отмечает юрист Олег Захаров, т. е. поправки в федеральный закон, который позволит перенести ЕДГ на 2023 г., должны вступить в силу до 1 июня: «Без изменения федерального закона в данном случае не обойтись, в отличие от смены формата избрания губернаторов – на прямых выборах или депутатами регионального парламента». У Госдумы впереди еще три пленарных заседания, отмечает политолог Павел Склянчук: «Если потребуется ускорить процесс, не обязательно вносить отдельный законопроект, достаточно подготовить поправку ко второму чтению более-менее проходящей инициативы, уже находящейся на рассмотрении». Но успеть надо быстро, за неделю, ведь последнее перед стартом кампании заседание Совета Федерации пока назначено на 25 мая (СФ утверждает законы и отправляет на подпись президенту).
Если бы было принято решение вносить изменение в федеральное законодательство, то в ст. 8 ФЗ-67 (об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России), говорит юрист Гарегин Митин. В качестве основания для продления сроков полномочий отдельных органов публичной власти спецоперацию и связанные с ней события закон «не называет», подчеркивает он. Эксперт по выборам Григорий Мельконьянц говорит, что выборы могут быть отложены решением ЦИК России: «Это новое полномочие комиссии, которое может быть реализовано при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».
Собеседник в администрации президента (АП) говорит, что пока решения по тому, как пройдут в этом году выборы, нет, это подтверждают и два человека, близких к АП. И еще один источник уточняет, что прорабатываются разные юридические варианты, в том числе с переносом выборов. Решения еще нет, добавляет он.
«Понятно, что к региональным выборам не самый высокий интерес, но, если люди не смогут прийти на участки, у них это вызовет вопросы», – говорит источник, близкий к АП. Сам он полагает, что склонятся к решению, что выборы будут, но, возможно, в нескольких регионах они будут не прямые, а через законодательные собрания.
Во время пандемии регионы сами принимали решения, какие меры вводить по борьбе с коронавирусом, напоминает собеседник в Госдуме. «При этом регионы могут получить рекомендации, по какой системе им проводить выборы [губернаторов в этом году]», – полагает он.
Когда речь идет о переносе выборов, речь не столько об экономии сил и средств, говорит замдиректора Института региональных проблем Николай Юханов: «Речь идет о том, что центр сам себе выписал своеобразную страховку от политических рисков в условиях специальной операции и давления. Центр [при принятии решения] в краткосрочном плане отбрасывает любые возможности повлиять на политическую стабильность со стороны и заключает своеобразный патриотический пакт со всеми системными игроками».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам 17 мая, что никаких решений по вопросу переноса сентябрьских региональных выборов в Кремле не принималось.
Окончательное решение будет за президентом, сходятся все собеседники «Ведомостей».