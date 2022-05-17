Миронов выступил в Госдуме с предложением перенести выборы на год

После майских праздников «настрой и в регионах и в партиях, и у кандидатов на выборы осенью, все к ним активно готовятся», говорит Захаров: «Если какие-то сомнения и были, то с переходом “электорального экватора” в середине мая, когда до назначения выборов остаются считанные дни, такое кардинальное изменение не выглядит мейнстримным решением».