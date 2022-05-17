Миронов выступил в Госдуме с предложением перенести выборы на год

Миронов выступил в Госдуме с предложением перенести выборы на годЗакон можно изменить до начала кампании, но вряд ли это будут делать, говорят эксперты
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов во время выступления от фракции на заседании Госдумы 17 мая предложил перенести единый день голосования (ЕДГ) на 2023 г. в связи с военной спецоперацией на Украине.
«Мы в этом зале поддерживаем президента, мы все поддерживаем специальную военную операцию, а на выборах мы должны говорить о наших противоречиях, о том, с чем мы не согласны», – сказал Миронов. – Давайте деньги отправим на нашу армию, на наши освобожденные территории».
По его словам, «на фронтах куется настоящая русская элита»: «Давайте, когда они вернуться с победой, выборы и проведем!». Заявление Миронов анонсировал 8 мая в своем Telegram-канале: «Читаю письма в свою интернет-приемную. Очень многие спрашивают: «А нужен ли нам ЕДГ в сентябре этого года?»».
В выступлениях других депутатов в начале заседания Госдумы, которое прошло впервые с 21 апреля, тема переноса выборов не поднималась.
Курирующий законотворчество первый замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрий Вяткин отказался прокомментировать «Ведомостям» заявление Миронова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после заявления лидера «Справедливой России» сказал журналистам, что никаких решений по вопросу переноса сентябрьских региональных выборов в Кремле нет.
«Пока это [только] предложение Миронова», – говорит близкий к администрации президента источник «Ведомостей».
При этом юридически реализовать решение до начала избирательной кампании еще возможно, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к руководству Госдумы. Назначение региональных выборов назначается со 2 июня, и после этого менять правила их проведения будет уже невозможно..
То есть, как пояснил «Ведомостям» юрист Олег Захаров, до 1 июня федеральный закон, который позволит перенести ЕДГ на 2023 г., должен вступить в силу: «Без изменения федерального закона в данном случае не обойтись, в отличие от смены формата избрания губернаторов – на прямых выборах или депутатами регионального парламента».
«При полной "симфонии властей" поправки можно принять и за дней 10, – говорит юрист Гарегин Митин. – Вопрос только политической воли и объективной обоснованности данного решения». Если для условной пограничной Белгородской области изменение федерального закона могло бы быть актуально в этом году, то для отдаленных регионов такие основания не просматриваются, считает он.
Основания для переноса даты голосования – это полномочие федерального уровня, регионы сами не могут решить этот вопрос, отмечает Захаров: «С учетом процедуры прохождения такого законопроекта, требующей учета мнения регионов, <...> это маловероятный сценарий».
Регламентных препятствий для оперативного изменения закона и переноса выборов нет, учитывая, что впереди еще три дня пленарных заседаний, считает политолог Павел Склянчук. Если потребуется ускорить процесс, не обязательно вносить отдельный законопроект, достаточно подготовить поправку ко второму чтению более-менее проходящей инициативы, уже находящейся на рассмотрении».
Но принять поправки надо оперативно, рассуждает Склянчук: к примеру, последнее перед стартом кампании заседание Совета федерации пока назначено на 25 мая (СФ утверждает законы и отправляет на подпись президенту).
Если бы было принято решение вносить изменение в федеральное законодательство, то в ст. 8 ФЗ-67 (об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России), говорит Митин. В качестве основания для продления сроков полномочий отдельных органов публичной власти спецоперацию и связанные с ней события «не называет», подчеркивает он.
Власти, конечно, могут предложить изменения в избирательное законодательство, но вряд ли пойдут по этому путин, говорит эксперт по выборам Григорий Мельконьянц. Выборы могут быть отложены решением ЦИК России, отмечает он: «Это новое полномочие комиссии, которое может быть реализовано при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». Оно позволяет отложить выборы, объяснив это «эпидемиологической ситуацией».
После майских праздников «настрой и в регионах и в партиях, и у кандидатов на выборы осенью, все к ним активно готовятся», говорит Захаров: «Если какие-то сомнения и были, то с переходом “электорального экватора” в середине мая, когда до назначения выборов остаются считанные дни, такое кардинальное изменение не выглядит мейнстримным решением».
Политолог Алексей Макаркин напомнил, что в СМИ уже были утечки о том, что выборы могут быть перенесены, но они пока не реализованы. Высказанная Мироновым инициатива «не консенсусная» для власти, потому что в противном случае ее инициировала бы «Единая Россия», уверен Макаркин.
По словам собеседника в руководстве другой парламентской партии (не «Справедливой России»), Миронов ранее решил, что выборы проходить не будут и де-факто остановил работу избирательных штабов в регионах. «Ведомости» направили запрос представителю партии.
«У парламентских партий по внешнеполитическим вопросам и вопросам, связанными с обороной, всегда общая позиция. Это никогда не мешало проводить выборы», – отметил руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Эксперт считает, что сейчас патриотический консенсус может сыграть на руку парламентским партиям.
Если опасаться воздействия экономических факторов, из-за санкций то ситуация как раз может ухудшиться позже, отмечает он. Поэтому скорее всего выборы в 2022 г. будут, добавляет Костин «Возможно “Справедливая Россия” и ее лидер переживают за свои результаты или пытаются нарастить присутствие в информповестке».