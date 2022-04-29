Владимир Путин начал серию встреч с руководством думских фракций

Пресс-секретарь Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко, не подтвердил, но и не опроверг встречу лидера КПРФ с президентом. Встреча с Путиным, как говорил ранее Зюганов, должна была пройти 14 апреля, но тогда она не состоялась. Зюганов не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, были ли выборы в повестке встречи.