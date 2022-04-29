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Владимир Путин начал серию встреч с руководством думских фракций

На них обсуждается работа в условиях ситуации на Украине
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Президент ежегодно встречается с лидерами думских фракций (архивное фото) / Пресс-служба президента России

Президент начал встречи с руководителями думских фракций, сказали «Ведомостям» два собеседника в Госдуме. Первой прошла встреча с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, она состоялась 25 апреля, об этом «Ведомостям» сказал собеседник в КПРФ. По его словам, лидер коммунистов вышел со встречи «очень довольным».

Пресс-секретарь Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко, не подтвердил, но и не опроверг встречу лидера КПРФ с президентом. Встреча с Путиным, как говорил ранее Зюганов, должна была пройти 14 апреля, но тогда она не состоялась. Зюганов не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, были ли выборы в повестке встречи.

Также вскоре встретятся с Путиным представители других думских партий. В ближайший месяц президент примет лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева, сказал собеседник «Ведомостей» в партии. Точная дата пока не определена. Васильев не ответил на вопрос «Ведомостей» о подготовке встречи.

Все встречи президента с лидерами фракций планировались на начало апреля, но были перенесены, сказал источник в «Справедливой России». Поэтому лидера фракции Сергея Миронова президент, как рассчитывают в партии, примет, но дата не известна. По словам источника, на встрече планируется обсудить роль партий после начала спецоперации на Украине и введения санкций, а также различные меры поддержки экономики.

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Разговор шел о национальных, а не каких-то еще интересах

Встреча лидера фракции «Новых людей» Алексея Нечаева с президентом готовится и пройдет она в конце мая – июне, сказал собеседник в партии. Повестка пока еще формируется.

В ЛДПР подготовка к встрече еще не идет. Но «в партии особая ситуация», подчеркивает источник во фракции: после смерти вождя ЛДПР Владимира Жириновского обязанности лидера фракции исполняет Леонид Слуцкий и, вероятнее всего, руководитель ЛДПР пойдет к Путину последним.

В мае – июне пройдет съезд ЛДПР, где партия определится со своим новым лидером, который и будет приглашен к главе государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей», правда ли, что президент начал встречаться с лидерами фракций.

Президент ежегодно встречается с лидерами думских фракций. Эти встречи проходят в разном формате.

Последний раз президент встречался с ними в октябре 2021 г. после выборов в Госдуму. Тогда общение проходило в режиме видеоконференцсвязи, с каждым из политиков Путин разговаривал отдельно. В марте 2020 г. президент в Кремле встречался с четырьмя лидерами фракций Госдумы, также были приглашены председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Такое общение – давно установившийся политический ритуал, говорит политолог Ростислав Туровский: «Его главная цель – придать оппозиции системный характер, повысить ее лояльность и параллельно поднять самооценку партийным вождям». Обычно партийные лидеры формулируют некие заведомо проходные инициативы в расчете на поддержку Кремля, который со своей стороны подыгрывает им, рассматривая их. В нынешней ситуации такие встречи могут рассматриваться как «тест на лояльность».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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