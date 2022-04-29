Владимир Путин начал серию встреч с руководством думских фракций

Владимир Путин начал серию встреч с руководством думских фракцийНа них обсуждается работа в условиях ситуации на Украине
Президент начал встречи с руководителями думских фракций, сказали «Ведомостям» два собеседника в Госдуме. Первой прошла встреча с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, она состоялась 25 апреля, об этом «Ведомостям» сказал собеседник в КПРФ. По его словам, лидер коммунистов вышел со встречи «очень довольным».
Пресс-секретарь Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко, не подтвердил, но и не опроверг встречу лидера КПРФ с президентом. Встреча с Путиным, как говорил ранее Зюганов, должна была пройти 14 апреля, но тогда она не состоялась. Зюганов не ответил на вопрос «Ведомостей» о том, были ли выборы в повестке встречи.
Также вскоре встретятся с Путиным представители других думских партий. В ближайший месяц президент примет лидера фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимира Васильева, сказал собеседник «Ведомостей» в партии. Точная дата пока не определена. Васильев не ответил на вопрос «Ведомостей» о подготовке встречи.
Все встречи президента с лидерами фракций планировались на начало апреля, но были перенесены, сказал источник в «Справедливой России». Поэтому лидера фракции Сергея Миронова президент, как рассчитывают в партии, примет, но дата не известна. По словам источника, на встрече планируется обсудить роль партий после начала спецоперации на Украине и введения санкций, а также различные меры поддержки экономики.
Встреча лидера фракции «Новых людей» Алексея Нечаева с президентом готовится и пройдет она в конце мая – июне, сказал собеседник в партии. Повестка пока еще формируется.
В ЛДПР подготовка к встрече еще не идет. Но «в партии особая ситуация», подчеркивает источник во фракции: после смерти вождя ЛДПР Владимира Жириновского обязанности лидера фракции исполняет Леонид Слуцкий и, вероятнее всего, руководитель ЛДПР пойдет к Путину последним.
В мае – июне пройдет съезд ЛДПР, где партия определится со своим новым лидером, который и будет приглашен к главе государства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей», правда ли, что президент начал встречаться с лидерами фракций.
Президент ежегодно встречается с лидерами думских фракций. Эти встречи проходят в разном формате.
Последний раз президент встречался с ними в октябре 2021 г. после выборов в Госдуму. Тогда общение проходило в режиме видеоконференцсвязи, с каждым из политиков Путин разговаривал отдельно. В марте 2020 г. президент в Кремле встречался с четырьмя лидерами фракций Госдумы, также были приглашены председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.
Такое общение – давно установившийся политический ритуал, говорит политолог Ростислав Туровский: «Его главная цель – придать оппозиции системный характер, повысить ее лояльность и параллельно поднять самооценку партийным вождям». Обычно партийные лидеры формулируют некие заведомо проходные инициативы в расчете на поддержку Кремля, который со своей стороны подыгрывает им, рассматривая их. В нынешней ситуации такие встречи могут рассматриваться как «тест на лояльность».