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Владимир Путин встретился с советом законодателей

Разговор шел о национальных, а не каких-то еще интересах
Елена Мухаметшина
Тем, кто ведет «курс на сдерживание России», самостоятельная Россия не нужна, сказал Путин / Андрей Гордеев / Ведомости

Президент Владимир Путин 27 апреля, как ожидалось, приехал в Санкт-Петербург и выступил в Таврическом дворце. В своей речи перед депутатами Госдумы, сенаторами (возглавляют совет законодателей спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко), а также почти всеми руководителями заксобраний президент сосредоточился на военной спецоперации на Украине и внешнем вмешательстве в российские дела.

По его словам, поправки в Конституцию 2020 г. укрепили российский парламентаризм и создали условия для формирования «суверенного законодательства России, для развития национальной юрисдикции без поучений и вмешательства любых внешних сил». По его словам, парламентские партии, как представители народа, при всей конкуренции выступают с одних позиций, когда речь идет о национальных интересах и обороне государства.

Не мог Путин не напомнить слушавшим его парламентариям, что цели спецоперации на Украине будут выполнены. Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать для России угрозу стратегического характера, «ответ будет молниеносным, решения на этот счет приняты», предупредил президент.

Тем, кто ведет «курс на сдерживание России», самостоятельная Россия не нужна, сказал Путин. И он совершенно, судя по всему, не расстроен прекращением сотрудничества с европейскими институтами: многие международные площадки, вроде ПАСЕ, «отжили свой век». России «нужно максимально задействовать все доступные форматы и каналы парламентской дипломатии, тем не менее, в Европе, в Азии, в Африке, в Америке, те, которые остались», прямые контакты не помешают, поскольку там у России много сторонников. 

Выступление главы государства заняло не более 15 минут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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