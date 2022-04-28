Владимир Путин встретился с советом законодателей

Тем, кто ведет «курс на сдерживание России», самостоятельная Россия не нужна, сказал Путин. И он совершенно, судя по всему, не расстроен прекращением сотрудничества с европейскими институтами: многие международные площадки, вроде ПАСЕ, «отжили свой век». России «нужно максимально задействовать все доступные форматы и каналы парламентской дипломатии, тем не менее, в Европе, в Азии, в Африке, в Америке, те, которые остались», прямые контакты не помешают, поскольку там у России много сторонников.