Владимир Путин встретился с советом законодателей

Владимир Путин встретился с советом законодателейРазговор шел о национальных, а не каких-то еще интересах
Президент Владимир Путин 27 апреля, как ожидалось, приехал в Санкт-Петербург и выступил в Таврическом дворце. В своей речи перед депутатами Госдумы, сенаторами (возглавляют совет законодателей спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко), а также почти всеми руководителями заксобраний президент сосредоточился на военной спецоперации на Украине и внешнем вмешательстве в российские дела.
По его словам, поправки в Конституцию 2020 г. укрепили российский парламентаризм и создали условия для формирования «суверенного законодательства России, для развития национальной юрисдикции без поучений и вмешательства любых внешних сил». По его словам, парламентские партии, как представители народа, при всей конкуренции выступают с одних позиций, когда речь идет о национальных интересах и обороне государства.
Не мог Путин не напомнить слушавшим его парламентариям, что цели спецоперации на Украине будут выполнены. Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию на Украине со стороны и будет создавать для России угрозу стратегического характера, «ответ будет молниеносным, решения на этот счет приняты», предупредил президент.
Тем, кто ведет «курс на сдерживание России», самостоятельная Россия не нужна, сказал Путин. И он совершенно, судя по всему, не расстроен прекращением сотрудничества с европейскими институтами: многие международные площадки, вроде ПАСЕ, «отжили свой век». России «нужно максимально задействовать все доступные форматы и каналы парламентской дипломатии, тем не менее, в Европе, в Азии, в Африке, в Америке, те, которые остались», прямые контакты не помешают, поскольку там у России много сторонников.
Выступление главы государства заняло не более 15 минут.