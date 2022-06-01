Право МВД на хранение изъятого у граждан оружия может быть ограничено

Адвокат Муслим Шейхов говорит, что такая ситуация связана с тем, что лицензионно-разрешительные отделы, которые регистрируют оружие и могут его хранить, если человек оружие сдал, переданы в Росгвардию: «Однако физически до сих пор эти отделы находятся территориально в органах МВД, в состав которых они ранее входили. И такая ситуация почти во всех регионах. Видимо, это попытка упорядочить работу между двумя ведомствами». Бывают ситуации, когда лицензионно-разрешительные отделы физически в Росгвардии, а оружейки, где стоят сейфы для хранения оружия, юридически находятся в МВД, говорит он.