Право МВД на хранение изъятого у граждан оружия может быть ограничено

Право МВД на хранение изъятого у граждан оружия может быть ограниченоСоответствующее предложение Росгвардии было в целом поддержано в правительстве
Законодатель может перераспределить полномочия между МВД и Росгвардией в области хранения оружия. Это следует из текста поправок, которые утвердила правительственная комиссия по законопроектной деятельности (с их текстом ознакомились «Ведомости»).
Законопроект Росгвардии, доработанный в аппарате правительства, предполагает корректировку полномочий полиции. В частности, органы внутренних дел смогут хранить изъятое у граждан оружие и патроны всего четыре месяца, после чего будут обязаны передавать их Росгвардии для утилизации.
Из обязанностей полиции исключается норма о том, что именно сотрудники МВД должны уничтожать «оружие, боеприпасы, патроны, изъятые по уголовным делам». Но за МВД останется полномочие принимать и временно хранить оружие – как изъятое, добровольно сданное, так и найденное.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поправки направлены на разграничение полномочий по приему и хранению оружия, а также боеприпасов между Росгвардией и МВД. Росгвардия с 1 января 2018 г. осуществляет прием изъятого или сданного оружия от органов МВД. С 2018–2020 гг. было уничтожено 425 000 единиц изъятого оружия и более 5,6 млн патронов.
Но в действующем законе нет ограничений по срокам, в течение которых органы внутренних дел могут хранить оружие и боеприпасы.
Росгвардия не имеет аналогичной МВД структуры собственных подразделений и оборудованных помещений для хранения изъятого оружия, поэтому выполнение функций по приему и хранению оружия «не представляется возможным», говорится в пояснительной записке. Это потребовало бы создания аналогичной органам МВД структуры, а также дополнительного финансирования.
У МВД сейчас скопилось большое количество невостребованного оружия и часть помещений для хранения заполнены, поэтому введен конкретный срок для уничтожения оружия, считает депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. «В свое время все полномочия, связанные с оборотом оружия, перешли к Росгвардии. Предполагалось, что их подразделения могут появиться везде, но сегодня мы понимаем, что это труднореализуемая норма», – говорит он.
В отличие от полиции Росгвардия не имеет своих территориальных органов в каждом муниципальном образовании, поясняет Хинштейн: «У Росгвардии есть областные управления, есть структура лицензионно-разрешительной системы, но их подразделения, как правило, межрайонные. У Росгвардии нет помещений, чтобы хранить сданное или изъятое у граждан оружие, – такие помещения должны быть соответственно оборудованы». Проблема, говорит депутат, актуальна для крупных регионов Сибири или Дальнего Востока: человек не поедет сдавать оружие за сотни километров, а отделы внутренних дел есть везде.
Адвокат Муслим Шейхов говорит, что такая ситуация связана с тем, что лицензионно-разрешительные отделы, которые регистрируют оружие и могут его хранить, если человек оружие сдал, переданы в Росгвардию: «Однако физически до сих пор эти отделы находятся территориально в органах МВД, в состав которых они ранее входили. И такая ситуация почти во всех регионах. Видимо, это попытка упорядочить работу между двумя ведомствами». Бывают ситуации, когда лицензионно-разрешительные отделы физически в Росгвардии, а оружейки, где стоят сейфы для хранения оружия, юридически находятся в МВД, говорит он.
Необходимость принятия законопроекта обусловлена тем, что у Росгвардии нет сети районных подразделений, на которые можно было бы возложить функции по непосредственному приему у граждан оружия и его хранению, их содержание потребовало бы затрат, согласен председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Из сопроводительных документов к законопроекту Росгвардии, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что ФСБ и Минфин законопроект согласовали. Представитель МВД инициативу не поддержал, указав, что поправки предполагают возможность возврата изъятого оружия собственнику органами внутренних дел, а это новые обязанности для полиции.