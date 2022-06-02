Дмитрий Медведев встретится с кандидатами в губернаторы от «Единой России»

В понедельник, 6 июня, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев проведет встречу с губернаторами и врио глав регионов, которые будут выдвинуты на выборы от партии. По словам собеседника, близкого к «Единой России», Медведев проведет встречу с «партийными губернаторами». Другой собеседник говорит, что это те, кто пойдет от партии на выборы. Три собеседника «Ведомостей» говорят, что от партии на выборы пойдут шесть глав регионов и шесть врио губернаторов. Единый день голосования пройдет 11 сентября, губернаторов на прямых выборах будут выбирать в 14 регионах.