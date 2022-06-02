Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Дмитрий Медведев встретится с кандидатами в губернаторы от «Единой России»

Самовыдвиженцами будут только врио глав Ярославской области и Марий Эл
Елена Мухаметшина Максим Иванов
Дмитрий Медведев встретится с кандидатами в губернаторы от «Единой России» / Евгений Разумный / Ведомости

В понедельник, 6 июня, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев проведет встречу с губернаторами и врио глав регионов, которые будут выдвинуты на выборы от партии. По словам собеседника, близкого к «Единой России», Медведев проведет встречу с «партийными губернаторами». Другой собеседник говорит, что это те, кто пойдет от партии на выборы. Три собеседника «Ведомостей» говорят, что от партии на выборы пойдут шесть глав регионов и шесть врио губернаторов. Единый день голосования пройдет 11 сентября, губернаторов на прямых выборах будут выбирать в 14 регионах.

На переизбрание на новый срок пошли шесть глав регионов: Антон Алиханов (Калининградская обл.), Алексей Цыденов (Бурятия), Андрей Никитин (Новгородская обл.), Артур Парфенчиков (Карелия), Александр Бречалов (Удмуртия), Евгений Куйвашев (Свердловская обл.).

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных