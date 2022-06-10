С осенней сессии 2022 года для думских комитетов введут KPI

С осенней сессии 2022 года для думских комитетов введут KPIЭффективность депутатов оценят в том числе по контролю за подготовкой подзаконных актов
В Госдуме с осенней сессии 2022 г., которая начнется с 12 сентября, для комитетов введут KPI – оценку эффективности их работы по ключевым показателям. Об этом журналистам сказал первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников. Он отвечает за KPI вместе с председателем думского комитета по контролю Олегом Морозовым и главой комиссии по регламенту Виктором Пинским.
Планируется, что проводить оценку работы комитетов будут дважды в год – в конце каждой из двух парламентских сессий: весенней и осенней. Итоги будут объявлять на совете Думы. Результаты оценки комитетов Мельников пообещал сделать открытыми. В регламенте Госдумы KPI для комитетов фиксировать не будут.
При разработке KPI ставилась задача, чтобы комитеты «не только работали по повестке исполнительной власти, но и сами создавали повестку», сказал Мельников. По его словам, из 32 думских комитетов 28 представили свои предложения. В итоге оценивать деятельность комитетов предлагается по трем категориям показателей: «процедурному», «смысловому» и «контрольному».
Процедурный блок будет формироваться из выполнения тех требований, которые есть в регламенте, – их около 30. Отвечать за мониторинг вопроса будет профильная комиссия. Работа депутатов оценивается прежде всего избирателями, но и сами парламентарии должны понимать, как себя оценивать, говорит Пинский. «В регламенте Госдумы есть много критериев работы комитетов – соблюдение сроков [в законотворческой работе], встречи с экспертами, с избирателями, с представителями отраслей. Важно соблюдать эти процедуры, чтобы законопроекты рассматривались вовремя и качественно», – отметил глава комиссии.
Смысловая оценка будет связана с количеством законопроектов, внесенных членами комитета в рамках выполнения поручений президента, плана законопроектной работы, решения по итогам круглых столов и парламентских слушаний, сказал Морозов ТАСС. А к контрольным показателям будет относиться мониторинг правоприменения законов и т. д.
Поскольку доработка KPI продолжается, то 8 июня на совещании у председателя Госдумы Вячеслава Володина обсуждалась также возможность оценки представителей Госдумы в органах власти. Морозов говорит, что Госдума заказала исследование по теме KPI для комитетов, после получения результатов исследования уже будут подготовлены окончательные критерии. Никакого наказания за неисполнение KPI не предусмотрено, следует из слов депутатов. Его невозможно предусмотреть без серьезной корректировки законодательства.
По мнению Мельникова, когда комиссия будет видеть, что оценки низкие, сделает выводы. Он не исключил, что какие-то решения по итогам будут выносить и фракции, которые участвуют в формировании [руководства] комитетов. Пинский говорит, что за достижение KPI будут начисляться баллы, кроме того, будет создана система коэффициентов, поскольку у разных комитетов разная нагрузка.
Коэффициенты позволят ранжировать комитеты по загруженности, поскольку «бюджетный комитет, например, нельзя сравнивать с комитетом по молодежной политике», отмечает депутат. Задачи устроить «соревнование между комитетами и расставить их на разные места» нет, нужно сформировать «универсальные подходы к оценке, которые бы давали результат в законодательной работе комитетов и публичной работе депутатов», отметил Морозов.
О предстоящем введении KPI для комитетов сказал Володин на открытии весенней сессии 18 января. Тогда он говорил, что более 70% законопроектов находится в 10 комитетах, а около 30% – в оставшихся 22. После того как Володин в 2016 г. стал председателем Госдумы, аппарат палаты начинал разрабатывать систему оценки работы депутатов в регионах, писал «Коммерсантъ».
Парламент пытается походить на правительство, стремясь выстроить систему KPI, считает политолог Ростислав Туровский: «Это попытка вписать законодательную власть в единый тренд на строгую бюрократическую отчетность всех органов власти». Но представительная власть должна быть более гибкой и реагировать на меняющуюся повестку, поэтому «ее невозможно загнать в строгие рамки», считает он: «И комитеты очень разные. Поэтому мерить их одним аршином было бы странным».