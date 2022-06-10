С осенней сессии 2022 года для думских комитетов введут KPI

Процедурный блок будет формироваться из выполнения тех требований, которые есть в регламенте, – их около 30. Отвечать за мониторинг вопроса будет профильная комиссия. Работа депутатов оценивается прежде всего избирателями, но и сами парламентарии должны понимать, как себя оценивать, говорит Пинский. «В регламенте Госдумы есть много критериев работы комитетов – соблюдение сроков [в законотворческой работе], встречи с экспертами, с избирателями, с представителями отраслей. Важно соблюдать эти процедуры, чтобы законопроекты рассматривались вовремя и качественно», – отметил глава комиссии.