Валерий Рашкин покинет пост первого секретаря московского горкома КПРФ

Валерий Рашкин покинет пост первого секретаря московского горкома КПРФЕго мандат может достаться Николаю Зубрилину
15 июня руководство ЦК КПРФ может поднять вопрос о замене первого секретаря московского горкома партии. С 2010 г. им руководит Валерий Рашкин, недавно лишенный полномочий депутата Госдумы. О предстоящей кадровой замене рассказал «Ведомостям» собеседник, близкий к руководству столичного горкома. Близкий к руководству партии источник подтвердил, что вопрос обсуждается.
«Утром [15 июня] планируется жесткое заседание президиума ЦК. Конечно, если Рашкин добровольно не напишет заявление о сложении своих полномочий», – сказал близкий к руководству московского горкома КПРФ источник «Ведомостей». Собеседник, близкий к руководству партии, не исключил, что опальный коммунист может сам уйти в отставку с партийного поста.
По словам близкого к руководству столичного отделения КПРФ источника, в случае отставки Рашкина сменить его может лидер фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин. «Он понятен руководству партии», – поясняет собеседник.
Рашкин и Зубрилин на звонки «Ведомостей» не ответили.
Официально на заседании президиума ЦК КПРФ будут обсуждать подготовку к единому дню голосования, а также кандидатов, которых партия готова выставить на региональные выборы, говорит первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
На вопрос, сохранит ли Рашкин пост, секретарь ЦК КПРФ по выборам, избранный от Москвы депутат Госдумы Сергей Обухов ответил: «Идет процесс обсуждения».
По словам близкого к руководству столичных коммунистов источника «Ведомостей», президиум ЦК КПРФ также 15 июня может принять решение о передаче Зубрилину мандата депутата Госдумы. Его Рашкин лишился после вступления в силу приговора по делу о незаконной охоте.
Зубрилин имеет право попасть в Госдуму: он баллотировался в 2021 г. в составе московской региональной группы под №4.
Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать мандат другому кандидату – Анастасии Удальцовой, писал «Коммерсантъ» 30 мая. Афонин подтвердил, что такое решение по Удальцовой было принято и передано в Центризбирком, но пока, по его выражению, там зависло.
Обухов сказал «Ведомостям», что вопрос о мандате будет предметом обсуждения в Центризбиркоме на следующем заседании. «Судя по всему, наклевывается ситуация «по типу Грудинина» и к Удальцовой возможны какие-то претензии», – сказал он. Если Удальцовой будет отказано в передаче мандата, то он перейдет к Зубрилину как к следующему после Рашкина в очереди на прохождение в Госдуму.
В 2019 г. ЦИК отказался передать мандат бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину из-за наличия у того иностранных счетов на момент регистрации в качестве кандидата. На этой неделе заседаний ЦИК не будет, оно предварительно планируется на следующую среду, сказал собеседник в комиссии.
Если Зубрилин получит место Рашкина на Охотном Ряду, то вместо него фракцию в Мосгордуме возглавит городской депутат Леонид Зюганов – внук партийного лидера, говорит источник. «Партия точно будет стоять на своем – мандат должна получить Удальцова», – сказал «Ведомостям» Зюганов.
В конце октября прошлого года Рашкина остановили под Саратовом за рулем автомобиля, в котором была разделанная туша лосихи, топор и два ножа. 25 ноября 2021 г. Госдума лишила Рашкина неприкосновенности для того, чтобы против него можно было возбудить уголовное дело.
25 мая депутаты Госдумы досрочно прекратили полномочия Рашкина в связи с тем, что Калининский районный суд Саратовской области приговорил депутата к 3 годам лишения свободы условно и штрафу 30 000 руб. Также его лишили водительских прав на 1,5 года и запретили охотиться в течение двух лет.