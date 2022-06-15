Валерий Рашкин покинет пост первого секретаря московского горкома КПРФ

Обухов сказал «Ведомостям», что вопрос о мандате будет предметом обсуждения в Центризбиркоме на следующем заседании. «Судя по всему, наклевывается ситуация «по типу Грудинина» и к Удальцовой возможны какие-то претензии», – сказал он. Если Удальцовой будет отказано в передаче мандата, то он перейдет к Зубрилину как к следующему после Рашкина в очереди на прохождение в Госдуму.