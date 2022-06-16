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Европейцы обеспокоены стоимостью санкций против России и угрозой ядерной эскалации

Они уже не так воинственно настроены, как в начале весны
Илья Лакстыгал
В «лагере мира» также в среднем меньше доля тех, кто считает лишь Россию причиной текущего конфликта на Украине – 64% по сравнению с 86% в «лагере справедливого наказания» / Valentyn Ogirenko / Reuters

Население стран Европы после 100 дней военной спецоперации России на Украине уже далеко не монолитно в вопросе поддержки украинцев и продолжения боевых действий. Разрыв между европейцами, желающими скорейшего прекращения конфликта и теми, кто хочет «справедливо наказать Москву», растет, причем не в пользу последних. Это следует из опубликованного 15 июня социологического исследования, проведенного по заказу Европейского совета по международным делам (ECFR). 

Опрос, проведенный в 10 странах Европы, показал, что за скорейший мир выступает 35% респондентов, а за «справедливое наказание» России – 25%. Во всех европейских странах, кроме Польши, число сторонников немедленного прекращения конфликта больше. «Пацифисты» преобладают в первую очередь в странах, ранее названных немецким термином Russlandverstehers («понимающие Россию») – это ключевые страны ЕС (Германия, Италия, Франция). Самый значительный процент выступающих за немедленный мир – в Италии (52 против 16% за «наказание» России). В Германии это, соответственно, 49 и 19%, в Румынии – 42 и 23%, во Франции – 41 и 20%, в Швеции – 38 и 22%, в Испании – 35 и 15%, Португалии – 31 и 21%, Финляндии – 26 и 25%, Великобритании – 22 и 21%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных