Европейцы обеспокоены стоимостью санкций против России и угрозой ядерной эскалации

Опрос, проведенный в 10 странах Европы, показал, что за скорейший мир выступает 35% респондентов, а за «справедливое наказание» России – 25%. Во всех европейских странах, кроме Польши, число сторонников немедленного прекращения конфликта больше. «Пацифисты» преобладают в первую очередь в странах, ранее названных немецким термином Russlandverstehers («понимающие Россию») – это ключевые страны ЕС (Германия, Италия, Франция). Самый значительный процент выступающих за немедленный мир – в Италии (52 против 16% за «наказание» России). В Германии это, соответственно, 49 и 19%, в Румынии – 42 и 23%, во Франции – 41 и 20%, в Швеции – 38 и 22%, в Испании – 35 и 15%, Португалии – 31 и 21%, Финляндии – 26 и 25%, Великобритании – 22 и 21%.