Партии будут экономить на агитационных материалах

Основатель коммуникационной группы Progress Дмитрий Солопов отмечает, что стоимость полиграфии в Удмуртии, где выбирают губернатора, выросла на 40–50%: «Это вызвано как повышением спроса, так и ростом стоимости расходных материалов». Стоимость полиграфических материалов с декабря 2021 г. по апрель 2022 г. выросла в среднем на 15–20%, говорит член правления Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати Елена Шитикова. Она связывает это с тем, что печатные пластины, краска, расходники и запчасти для печатных машин – все это поставляется из-за рубежа. Кроме того, по данным Росстата, производство бумаги сократилось более чем в 2,5 раза по сравнению с 2017 г., говорит Шитикова.