Партии будут экономить на агитационных материалах

Партии будут экономить на агитационных материалахИз-за повышения цен на полиграфию их стоимость выросла на 30–50%
Партии намерены экономить на агитационно-пропагандистских материалах (АПМ) в 2022 г. из-за роста стоимости полиграфии. Об этом представители партий рассказали «Ведомостям».
«Единая Россия» из-за подорожавшей полиграфии будет делать упор на личные встречи кандидатов с избирателями и коммуникацию в отечественных соцсетях, сказал замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов: «Поскольку тиражей АПМ будет меньше, то нужно пристальнее подходить к формированию смыслов».
По словам первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, полиграфия подорожала примерно на 30–40%: «Мы по-прежнему будем активно использовать для агитации газеты и листовки, но на это требуется больше ресурсов, поэтому, возможно, будем оптимизировать тиражи». Лучше ситуация там, где партия заранее договорилась с типографиями и закупила бумагу.
«Сейчас информация до избирателей больше доходит через соцсети. Газеты востребованы в сельских территориях», – говорит замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Цены на полиграфию поднялись, поэтому партия будет подходить прагматично – понимая, для какого уровня выборов какие АПМ оптимальны (к примеру, размещение логотипов на остановках, транспорте, в лифтах).
По словам зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Дмитрия Гусева, бумажных АПМ из-за роста цен действительно будет меньше: «Но, к примеру, для победы на муниципальных выборах в Москве достаточно встреч на улицах и агитации в соцсетях».
Основатель коммуникационной группы Progress Дмитрий Солопов отмечает, что стоимость полиграфии в Удмуртии, где выбирают губернатора, выросла на 40–50%: «Это вызвано как повышением спроса, так и ростом стоимости расходных материалов». Стоимость полиграфических материалов с декабря 2021 г. по апрель 2022 г. выросла в среднем на 15–20%, говорит член правления Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати Елена Шитикова. Она связывает это с тем, что печатные пластины, краска, расходники и запчасти для печатных машин – все это поставляется из-за рубежа. Кроме того, по данным Росстата, производство бумаги сократилось более чем в 2,5 раза по сравнению с 2017 г., говорит Шитикова.
Политолог Константин Костин отмечает, что для избирателей старшего возраста, которые привыкли получать информацию из агитационных газет, такие АПМ незаменимы: «Пенсионеры активно пользуются «Одноклассниками», но они не воспринимают эту соцсеть как место, где можно получить совет относительно политических предпочтений». Лучше снижать не тиражи, а количество выпусков газет или покупать вкладки в выходящих в регионе СМИ, но доставлять до таких граждан информацию привычным способом, отметил Костин.
Источник, близкий к властям одного из предвыборных регионов, сказал, что стоимость полиграфии выросла на 30–40%, поэтому будет меньше как АПМ, так и баннеров с информированием о выборах. От регионов в ЦИК не поступали сообщения о подорожании полиграфии, которая используется для информирования о выборах, а также стоимости бумаги для бюллетеней, заявила «Ведомостям» секретарь комиссии Наталья Бударина.
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