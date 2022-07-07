Центризбирком рекомендует кандидатам не использовать Facebook и Instagram

Центризбирком рекомендует кандидатам не использовать Facebook и InstagramМнения партий разделились, как вести агитацию в интернете в новых условиях
Парламентские партии определились, должны ли их кандидаты использовать на выборах Instagram и Facebook (запрещены в РФ, принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), рассказали «Ведомостям» их представители. Деятельность компании Meta, которая ими владеет, признана в России экстремистской в связи с распространением призывов к насилию в отношении граждан России, говорит секретарь Центризбиркома (ЦИК) Наталья Бударина. «Пока в ЦИК не поступали никакие просьбы разъяснить использование этих соцсетей на выборах, – заявила она «Ведомостям». – Поэтому надеемся на сознательность кандидатов и на то, что они воздержатся от их использования в избирательной кампании».
Сразу после запрета Meta «Единая Россия» рекомендовала членам партии перейти в отечественные соцсети, говорит замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов: «Кандидатам мы тоже рекомендовали в интернете вести агитацию во «В контакте», «Одноклассниках» и Telegram». КПРФ использует российские соцсети, в них ведется работа с местными группами перед выборами, говорит первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «В целом агитация в Facebook и Instagram для КПРФ была не самой важной, мы делали акцент на печатные материалы. Сейчас же имиджевые потери от использования иностранных соцсетей будут больше», – говорит он.
В отличие от «Единой России» и КПРФ, у ЛДПР и «Справедливой России» нет запрета на использование Instagram и Facebook.
«Паблики «В контакте» популярнее в регионах, чем группы в Facebook. Что касается Instagram, то его использование мы оставляем на усмотрение кандидатов – мы готовы применять любые разрешенные способы, чтобы донести свою позицию. Telegram тоже был когда-то запрещен <...> Сейчас Instagram позволяет нашим соотечественникам за рубежом получать альтернативную информацию», – говорит замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Справедливая Россия» также не будет отказываться от агитации в Instagram и Facebook, говорит первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев: «Единая Россия» отказалась от работы в Instagram, а ее оппоненты продолжают там работать. Да, нельзя больше использовать таргетинг. Но эта соцсеть остается инструментом влияния, и напрасно власть его не использует. Кроме того, российская аудитория там сократилась несущественно. Эсеры продолжат работать и там, и в Facebook».
Согласно данным Mediascope Cross Web, среднесуточный охват Instagram в январе, до блокировки, составлял 38 млн человек, а в июне – 11 млн человек. Охват Facebook снизился с января с 9 млн до 2 млн. А охват «В контакте» вырос с января на 4 млн человек – с 46 млн до 50 млн. Facebook и Instagram кандидаты мало использовали для агитации, говорит политтехнолог Григорий Казанков: «Поэтому, скорее всего, каналы агитации будут теми же самыми. Кто-то просто перешел в отечественные соцсети».
За использование Facebook и Instagram пока к ответственности людей не привлекают, привлечь могут за конкретный контент, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. «Хотя в законодательстве есть положение о запрете любого содействия на выборах иностранцами, раньше эта норма закона не применялась. Снять с выборов за это не могут, но размещенный на базе Meta агитационный материал может быть запрещен», – полагает юрист.
Сейчас 83 главы регионов из 85, включая всех врио, ведут паблики в соцсетях, в основном это «В контакте», Telegram, реже «Одноклассники», говорит президент Ассоциации интернет-технологов Андрей Цепелев: «Instagram был второй по популярности соцсетью, поэтому после его запрета регионы перешли в отечественные». Кандидаты на выборах прежде всего будут работать во «В контакте» и «Одноклассниках», тем более что у этих соцсетей есть возможность настройки во время официальной агитационной кампании белой, оплаченной из избирательного фонда кандидата, рекламы, говорит Цепелев. «Будет продолжаться работа с Telegram-каналами и интернет-СМИ. Самые продвинутые интернет-штабы будут использовать также тематические, вроде родительских, чаты в WhatsApp, который является самым популярным мессенджером, и Viber», – говорит эксперт.
В подготовке статьи участвовала Марина Бочкарева