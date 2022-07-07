Центризбирком рекомендует кандидатам не использовать Facebook и Instagram

«Паблики «В контакте» популярнее в регионах, чем группы в Facebook. Что касается Instagram, то его использование мы оставляем на усмотрение кандидатов – мы готовы применять любые разрешенные способы, чтобы донести свою позицию. Telegram тоже был когда-то запрещен <...> Сейчас Instagram позволяет нашим соотечественникам за рубежом получать альтернативную информацию», – говорит замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Справедливая Россия» также не будет отказываться от агитации в Instagram и Facebook, говорит первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев: «Единая Россия» отказалась от работы в Instagram, а ее оппоненты продолжают там работать. Да, нельзя больше использовать таргетинг. Но эта соцсеть остается инструментом влияния, и напрасно власть его не использует. Кроме того, российская аудитория там сократилась несущественно. Эсеры продолжат работать и там, и в Facebook».