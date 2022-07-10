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Президент Шри-Ланки потерялся и уходит в отставку

В бедствиях страны виновата ее элита, а не внешние силы
Глеб Мишутин
Клан Раджапакса принял ряд неверных для экономики острова решений / Dinuka Liyanawatte / Reuters

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинет свой пост 13 июля из-за масштабных антиправительственных выступлений. Об этом вечером 9 июля сообщил местный новостной портал NewsWire со ссылкой на обращение спикера парламента Махинды Япы Абейвардены. Раджапакса уйдет в отставку «для обеспечения мирной передачи власти». С ним за компанию увольняется премьер-министр Ранил Викрамасингхе, о чем в своем Twitter написал лидер оппозиционной партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким. «Спикер становится временным президентом в соответствии с конституцией. Лидеры партий должны немедленно согласовать всепартийное правительство», – заявил Хаким по итогам экстренного заседания лидеров партий.

Клан Раджапакса играл значительную роль в политической системе Шри-Ланки. Готабая Раджапакса – брат экс-президента страны Махинды Раджапаксы, который прославился как победитель в 26-летней гражданской войне против тамильских сепаратистов. При президентстве брата Махинда Раджапакса был премьер-министром страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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