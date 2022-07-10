Президент Шри-Ланки потерялся и уходит в отставку

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинет свой пост 13 июля из-за масштабных антиправительственных выступлений. Об этом вечером 9 июля сообщил местный новостной портал NewsWire со ссылкой на обращение спикера парламента Махинды Япы Абейвардены. Раджапакса уйдет в отставку «для обеспечения мирной передачи власти». С ним за компанию увольняется премьер-министр Ранил Викрамасингхе, о чем в своем Twitter написал лидер оппозиционной партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким. «Спикер становится временным президентом в соответствии с конституцией. Лидеры партий должны немедленно согласовать всепартийное правительство», – заявил Хаким по итогам экстренного заседания лидеров партий.