На Шри-Ланке в результате протестов сменится руководство страны

Заявление о дефолте было сделано на фоне идущих с конца февраля на острове массовых протестов и столкновений с силовиками в связи с экономическим кризисом, проявившимся в резком росте цен (инфляция с начала года превысила 18%) и затем дефиците топлива и ряда товаров первой необходимости (продовольствие подорожало на треть за первые два месяца в годовом исчислении), зарубежные поставки которых правительство не может оплатить из-за недостатка валюты.