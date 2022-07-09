На Шри-Ланке в результате протестов сменится руководство страны

На Шри-Ланке в результате протестов сменится руководство страныПереворот происходит на фоне сложной экономической ситуации
На Шри-Ланке в результате протестов сменится власть. В субботу тысячи человек пришли к президентской резиденции с требованием отставки руководства страны из-за неспособности восстановить экономическую, политическую и социальную стабильность в стране. Шри-Ланка, как отмечает отмечает Reuters, после объявления независимости в 1948 г. переживает «худший экономический кризис за семь десятилетий».
Занявший пост президента в ноябре 2019 г. Готабая Раджапакса покинул свое рабочее место за несколько минут до прихода протестующих, информация о его местонахождении держится в секрете, сообщала газета The Times of India. Протесты затронули не только район Джанадхипати Маватха, где расположена резиденция главы государства.
Агентство Ada Derana сообщает, что марши организованы по всему острову. По данным источников издания, во время беспорядков пострадал по меньшей мере 31 человек, в их числе несколько полицейских. Двое из них находятся в критическом состоянии. Известно также, что полиция применяла слезоточивый газ для разгона протестующих. Reuters позднее сообщил о 39 пострадавших.
Как сообщил в Twitter член ланкийского парламента, лидер «Мусульманского конгресса Шри-Ланки» Рауфф Хаким, спикер парламента Шри-Ланки Япа Абейвардена написал президенту и премьер-министру письмо с предложением уйти в отставку в соответствии с решением лидеров политических партий. По конституции страны именно спикер временно исполняет обязанности главы государства в случае его отставки.
Издание Adaderana со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны Ранила Викремесингхе сообщило, что Раджапакса «будет уважать любое решение, принятое на встрече лидеров партий». Сам президент официально об отставке еще не говорил. Премьер не хотел уходить в отставку, писал Хаким в Twitter. Но ему, как и президенту, предложили покинуть пост, а лидерам партий – согласовать «всепартийное правительство».
Викрамасингхе по итогам совещания представителей политических партий согласился уйти в отставку, сообщил местный портал Newsfirst. Член фракции «Объединенная народная власть» Харша де Сильва написал в своем Twitter, что спикер будет исполнять обязанности президента не более 30 дней, а затем одного из депутатов парламент назначит главой государства до выборов.
Постоянным президентом Абейвардена может стать только после победы на выборах, заявил «Ведомостям» руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов: «Пока это техническая фигура, и вряд ли "Народный фронт Шри-Ланки", к которому он принадлежит, выдвинет его в качестве кандидата на выборах, если только он не сумеет завоевать популярность за ближайшие месяцы».
В апреле Шри-Ланка впервые с объявления независимости в 1948 г. остановила выплаты по всем внешним обязательствам, сообщало министерство финансов островного государства. Общий объем всего внешнего долга страны – чуть более $50,7 млрд (на конец 2021 г., по данным ЦБ), из которых 47% составляют рыночные заимствования. В этом году страна должна была погасить обязательства по ним на $4 млрд, включая международные суверенные облигации на сумму $1 млрд со сроком погашения 25 июля.
Заявление о дефолте было сделано на фоне идущих с конца февраля на острове массовых протестов и столкновений с силовиками в связи с экономическим кризисом, проявившимся в резком росте цен (инфляция с начала года превысила 18%) и затем дефиците топлива и ряда товаров первой необходимости (продовольствие подорожало на треть за первые два месяца в годовом исчислении), зарубежные поставки которых правительство не может оплатить из-за недостатка валюты.
Недовольство граждан усилилось в последние недели, поскольку страна перестала получать поставки топлива, пишет Reuters. Это привело к закрытию школ и нормированию выдачи бензина и дизельного топлива для основных служб. Несмотря на острую нехватку топлива, демонстранты приехали в Коломбо на автобусах, поездах и грузовиках из нескольких частей страны.