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На Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента

Ведомости

Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки в Коломбо, около 30 человек во время субботних протестов получили ранения, в их числе несколько полицейских, сообщает Ada Derana.

По данным издания, большое количество людей прорвались через полицейские баррикады, чтобы попасть в резиденцию главы государства. AFP со ссылкой на источник в министерстве обороны также пишет, что президент Готабая Раджапакса покинул свое рабочее место.

В районе Джанадхипати Маватха, где расположена резиденция, полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

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Марши протеста организованы по всему острову, отмечает Ada Derana. Граждане требуют отставки Раджапакса и действующего правительства из-за «неспособности восстановить экономическую, политическую и социальную стабильность в стране».

По данным источников издания, во время протестов пострадал по меньшей мере 31 человек, в их числе несколько полицейских. Двое из них находятся в критическом состоянии.

В апреле Шри-Ланка впервые с объявления независимости в 1948 г. остановила выплаты по всем внешним обязательствам, сообщило министерство финансов островного государства. Общий объем всего внешнего долга страны – чуть более $50,7 млрд (на конец 2021 г., по данным ЦБ), из которых 47% составляют рыночные заимствования. В этом году страна должна была погасить обязательства по ним на $4 млрд, включая международные суверенные облигации на сумму $1 млрд со сроком погашения 25 июля.

Заявление о дефолте было сделано на фоне идущих с конца февраля на острове массовых протестов и столкновений с силовиками в связи с экономическим кризисом, проявившимся в резком росте цен (инфляция с начала года превысила 18%) и затем дефиците топлива и ряда товаров первой необходимости (продовольствие подорожало на треть за первые два месяца в годовом исчислении), зарубежные поставки которых правительство не может оплатить из-за недостатка валюты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных