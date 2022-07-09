На Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента
Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки в Коломбо, около 30 человек во время субботних протестов получили ранения, в их числе несколько полицейских, сообщает Ada Derana.
По данным издания, большое количество людей прорвались через полицейские баррикады, чтобы попасть в резиденцию главы государства. AFP со ссылкой на источник в министерстве обороны также пишет, что президент Готабая Раджапакса покинул свое рабочее место.
В районе Джанадхипати Маватха, где расположена резиденция, полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.
Марши протеста организованы по всему острову, отмечает Ada Derana. Граждане требуют отставки Раджапакса и действующего правительства из-за «неспособности восстановить экономическую, политическую и социальную стабильность в стране».
По данным источников издания, во время протестов пострадал по меньшей мере 31 человек, в их числе несколько полицейских. Двое из них находятся в критическом состоянии.
В апреле Шри-Ланка впервые с объявления независимости в 1948 г. остановила выплаты по всем внешним обязательствам, сообщило министерство финансов островного государства. Общий объем всего внешнего долга страны – чуть более $50,7 млрд (на конец 2021 г., по данным ЦБ), из которых 47% составляют рыночные заимствования. В этом году страна должна была погасить обязательства по ним на $4 млрд, включая международные суверенные облигации на сумму $1 млрд со сроком погашения 25 июля.
Заявление о дефолте было сделано на фоне идущих с конца февраля на острове массовых протестов и столкновений с силовиками в связи с экономическим кризисом, проявившимся в резком росте цен (инфляция с начала года превысила 18%) и затем дефиците топлива и ряда товаров первой необходимости (продовольствие подорожало на треть за первые два месяца в годовом исчислении), зарубежные поставки которых правительство не может оплатить из-за недостатка валюты.