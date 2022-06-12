Шри-Ланка задумалась о покупке нефти в России
Власти Шри-Ланки могут начать покупать больше нефти в России, поскольку государство нуждается в поставках топлива из-за экономического кризиса, заявил Associated Press премьер-министр островного государства Ранил Викремесингхе.
Викремесингхе указал, что Шри-Ланка сначала рассмотрит другие источники поставок, однако страна готова купить больше сырой нефти в России. По его словам, Шри-Ланка, которая из без того находится в затруднительном экономическом положении, страдает еще сильнее из-за кризиса на Украине. Острая нехватка продовольствия может продолжаться до 2024 г., заявил премьер, добавив, что РФ предложила поставить на Шри-Ланку пшеницу.
Две недели назад Шри-Ланка закупила партию российской нефти объемом 90 000 метрических тонн (99 000 тонн) для перезапуска своего единственного нефтеперерабатывающего завода, пишет AP.
Викремесингхе не прокомментировал эти сообщения и сказал, что не знает, можно ли ожидать наращивания поставок. Однако он заявил, что Шри-Ланка «отчаянно нуждается в топливе» и в сейчас пытается получить нефть и уголь от традиционных поставщиков на Ближнем Востоке.
«Если мы можем получить из каких-либо других источников, мы получим оттуда. В противном случае (нам), возможно, придется снова ехать в Россию», — сказал он.
Третьим по величине кредитором государства является Китай. Оппозиция обвинила президента и бывшего премьер-министра в том, что они взяли у Китая «множество кредитов на громкие инфраструктурные проекты», которые не принесли прибыли, а только увеличили долг внешний долг страны. Он достиг $51 млрд и «оставил страну без денег»: у граждан возникают проблемы с доступом к продуктам питания, лекарствам и топливу, пишет AP.
12 апреля Шри-Ланка впервые с объявления независимости в 1948 г. остановила выплаты по всем внешним обязательствам, сообщило министерство финансов островного государства. Дефолт объявлен по всем облигациям и двусторонним кредитам, кредитным соглашениям, номинированным в валюте, с коммерческими банками или иными кредитными организациями, кроме свопов между центробанком (ЦБ) Шри-Ланки и других стран.
Общий объем всего внешнего долга страны – чуть более $50,7 млрд (на конец 2021 г., по данным ЦБ), из которых 47% составляют рыночные заимствования. В этом году страна должна была погасить обязательства по ним на $4 млрд, включая международные суверенные облигации на сумму $1 млрд со сроком погашения 25 июля.