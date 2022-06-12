Газета
Экономика

Шри-Ланка задумалась о покупке нефти в России

Ведомости

Власти Шри-Ланки могут начать покупать больше нефти в России, поскольку государство нуждается в поставках топлива из-за экономического кризиса, заявил Associated Press премьер-министр островного государства Ранил Викремесингхе.

Викремесингхе указал, что Шри-Ланка сначала рассмотрит другие источники поставок, однако страна готова купить больше сырой нефти в России. По его словам, Шри-Ланка, которая из без того находится в затруднительном экономическом положении, страдает еще сильнее из-за кризиса на Украине. Острая нехватка продовольствия может продолжаться до 2024 г., заявил премьер, добавив, что РФ предложила поставить на Шри-Ланку пшеницу.

Две недели назад Шри-Ланка закупила партию российской нефти объемом 90 000 метрических тонн (99 000 тонн) для перезапуска своего единственного нефтеперерабатывающего завода, пишет AP. 

Ранее по теме: Дефолт Шри-Ланки может вызвать цепную реакцию на развивающихся рынках

Викремесингхе не прокомментировал эти сообщения и сказал, что не знает, можно ли ожидать наращивания поставок. Однако он заявил, что Шри-Ланка «отчаянно нуждается в топливе» и в сейчас пытается получить нефть и уголь от традиционных поставщиков на Ближнем Востоке.

«Если мы можем получить из каких-либо других источников, мы получим оттуда. В противном случае (нам), возможно, придется снова ехать в Россию», — сказал он.

Третьим по величине кредитором государства является Китай. Оппозиция обвинила президента и бывшего премьер-министра в том, что они взяли у Китая «множество кредитов на громкие инфраструктурные проекты», которые не принесли прибыли, а только увеличили долг внешний долг страны. Он достиг $51 млрд и «оставил страну без денег»: у граждан возникают проблемы с доступом к продуктам питания, лекарствам и топливу, пишет AP.

12 апреля Шри-Ланка впервые с объявления независимости в 1948 г. остановила выплаты по всем внешним обязательствам, сообщило министерство финансов островного государства. Дефолт объявлен по всем облигациям и двусторонним кредитам, кредитным соглашениям, номинированным в валюте, с коммерческими банками или иными кредитными организациями, кроме свопов между центробанком (ЦБ) Шри-Ланки и других стран.

Общий объем всего внешнего долга страны – чуть более $50,7 млрд (на конец 2021 г., по данным ЦБ), из которых 47% составляют рыночные заимствования. В этом году страна должна была погасить обязательства по ним на $4 млрд, включая международные суверенные облигации на сумму $1 млрд со сроком погашения 25 июля.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных