Шри-Ланка задумалась о покупке нефти в России

Викремесингхе указал, что Шри-Ланка сначала рассмотрит другие источники поставок, однако страна готова купить больше сырой нефти в России. По его словам, Шри-Ланка, которая из без того находится в затруднительном экономическом положении, страдает еще сильнее из-за кризиса на Украине. Острая нехватка продовольствия может продолжаться до 2024 г., заявил премьер, добавив, что РФ предложила поставить на Шри-Ланку пшеницу.