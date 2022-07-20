Владимир Путин выступил с инициативами в области детства и антиглобализма

Владимир Путин выступил с инициативами в области детства и антиглобализмаПрезидент предложил развивать школьников и талантливых российских управленцев
Президент России Владимир Путин 20 июля принял участие в двух крупных мероприятиях. По видео-конференц-связи он поговорил с детьми - участниками конкурса «Большая перемена», которые собрались в лагере «Артек», а после этого выступил на пленарной сессии организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) форума «Сильные идеи для нового времени».
В России на государственном уровне не создано механизма отбора и поддержки гражданских проектов и инициатив, но «уже хорошо», что у АСИ есть собственный механизм работы в этом направлении, заявил Путин в своем выступлении. По словам президента, механизм АСИ «созвучен задачам» внутреннего развития страны и актуален в связи с тем, что на всех уровнях – как на национальном, так и на международном – идет «выработка основ» альтернативного существующему однополярному устройству миропорядка. АСИ было учреждено правительством по инициативе Путина в 2011 г. для поддержки гражданских, социальных и предпринимательских инициатив.
Второй раз за лето на форуме АСИ президент раскритиковал «либеральный глобализм». «Модель тотального доминирования так называемого “золотого миллиарда” несправедлива, – заявил Путин. – Почему этот "золотой миллиард" из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности? Она делит народы на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по своей сути, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск, свободное историческое созидание».
В прошлый раз Путин говорил о проблеме глобализма 30 июня, выступая в штаб-квартире СВР по случаю 100-летия отечественной разведки. «Коллективный Запад во многом загнал себя в такую ловушку, и в своих действиях они исходят из того, что их модель либерального глобализма, что этой модели нет альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным вариантом неоколониализма», – говорил президент.
На форуме АСИ он отметил, что России нужны новые механизмы участия граждан в жизни страны. «Хочу, чтобы меня сейчас услышали и коллеги в правительстве, и губернаторы. Такие искренние инициативы, зачастую продвигаемые даже небольшими коллективами энтузиастов, нуждаются, безусловно, в заинтересованной, весомой поддержке управленческих команд в регионах, на местах», – сказал Путин.
При этом антироссийские санкции, как отметил президент, а также уход зарубежных компаний с рынка позволят стране избавиться от «опасной и унизительной зависимости» от западных технологий: «То, что они уходят, заставляет нас, наконец, шевелиться, потому что все время сидеть на иностранных технологиях — это погружаться в зависимость, эту унизительную зависимость и очень опасную зависимость». Иначе несамостоятельность расширяется и переходит из одной области в другую: «В том числе в весьма критические области, связанные с военными технологиями».
Перед этим по видео-конференц-связи президент выступил перед участниками конкурса «Большая перемена».
Путин пообещал, что государство окажет поддержку Российскому движению детей и молодежи, закон о создании которого был подписан президентом 14 июля. По словам главы государства, это движение было создано в том числе и по инициативе молодежи, и детям как «соавторам» решать, «каким оно будет». «А взрослая часть нашего общества, государство, конечно же, вас будет поддерживать, потому что создание необходимых условий для всестороннего развития детей в нашей стране является безусловным приоритетом», – подчеркнул президент.
Во время общения Путина с детьми одна из участниц «Большой перемены» спросила, не хочет ли президент возглавить движение. Глава государства ответил на утвердительно. «Предложение твое с удовольствием принимаю, надеюсь, что это общение, наше с новым движением, пойдет на пользу и мне, и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности этого движения, но и ко всем его участникам», – подчеркнул Путин. Он станет главой наблюдательного совета новой организации.
Также Путин отметил, что в этом году к финалу конкурса присоединились школьники из Донецкой и Луганской народных республик. Одна из участниц конкурса – жительница Донецка Ксения рассказала президенту о поддержке республик со стороны «Большой перемены», в частности, о проекте «Добрая суббота». «Ты лучше, чем кто-либо другой из ребят, которые присутствуют сейчас на этом мероприятии в «Артеке», знаешь, сколько нужно провести добрых суббот, чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, всей Донецкой республики, Луганской республики, – сказал Путин. – Поэтому вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях. Нам всем предстоят добрые месяцы, недели и годы, для того, чтобы привести все в порядок. Но мы сделаем это обязательно».
20 июля в «Артеке» прошел учредительный съезд нового движения, в котором приняли участие представители «Большой перемены», Российского движения школьников, «Юнармии» и др. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что «финальный съезд» может пройти в декабре, на нем определят и название детско-юношеской организации.