Владимир Путин выступил с инициативами в области детства и антиглобализма

Также Путин отметил, что в этом году к финалу конкурса присоединились школьники из Донецкой и Луганской народных республик. Одна из участниц конкурса – жительница Донецка Ксения рассказала президенту о поддержке республик со стороны «Большой перемены», в частности, о проекте «Добрая суббота». «Ты лучше, чем кто-либо другой из ребят, которые присутствуют сейчас на этом мероприятии в «Артеке», знаешь, сколько нужно провести добрых суббот, чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, всей Донецкой республики, Луганской республики, – сказал Путин. – Поэтому вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях. Нам всем предстоят добрые месяцы, недели и годы, для того, чтобы привести все в порядок. Но мы сделаем это обязательно».