«Большой перемене» могут подобрать новое название

Основатель проекта «Безопасность детства» Дмитрий Орлов считает, что на этапе принятия в члены движения стоит отсеивать тех, кто находится «на профилактическом учете в ПДН» или совершил преступление. «Ранее в пионеры не принимали тех, кто в школе учился плохо», – сказал «Ведомостям» Орлов, хотя отметил, что октябрятами были все. Не делать организацию «элитарной» и обратить внимание на «ребят, которые находятся под риском различных асоциальных моментов», призвала на заседании в ОП председатель комитета Госдумы по просвещению единоросс Ольга Казакова: «Надо подумать, какие формы [работы необходимо] ввести с этими детьми, в каких программах они могут находиться».