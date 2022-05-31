«Большой перемене» могут подобрать новое название

«Большой перемене» могут подобрать новое названиеЗаконопроект о новом детском движении доработают ко второму чтению
Название всероссийского движения детей и молодежи «Большая перемена», законопроект о создании которого внесен в Госдуму 19 мая (в день 100-летия пионерии), может быть изменено. Свои варианты предложат участники фестиваля «Большая перемена», который пройдет 1 июня в Москве, сообщил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
По его словам, дискуссии о названии движения активно ведутся на уровне общественных объединений. Например, неудачным считает предложенное название председатель Российского движения школьников (РДШ) Сергей Рязанский, об этом он заявил 31 мая на обсуждении в Общественной палате РФ (ОП) текста законопроекта о движении «Большая перемена».
Законопроект, внесенный группой депутатов и сенаторов, среди которых Метелев, Яна Лантратова, Нина Останина, Лилия Гумерова, Любовь Глебова и Галина Карелова, планируется принять в первом чтении в Госдуме 7 июня. Идею создания движения 20 апреля 2022 г. на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей» (в него входит проект «Большая перемена») поддержал президент Владимир Путин. С такой инициативой к нему обратилась школьница из Севастополя Диана Красовская.
«Мы в комитете будем ждать объединенные поправки от ОП и других организаций, и ко второму чтению законопроект претерпит изменения», – пообещал Метелев.
Участники дискуссии в ОП предложили в поправках уточнить статус движения. «В законопроекте сказано, что создается просто некоммерческая организация, – сообщил «Ведомостям» председатель центральной контрольной комиссии Российского союза молодежи Игорь Фатов. – Но мы должны определить ее организационно-правовую форму, так как этот перечень является закрытым».
Он предложил, чтобы движение стало общественно-государственным объединением: «У нас есть ряд таких организаций: общество «Знание», РДШ, Союз женщин России. При создании общественно-государственного объединения может приниматься отдельный нормативный акт».
Также Фатов считает, что статус «движения детей и молодежи» не совсем корректен, и предложил заменить его на «детско-юношеское движение». Он пояснил, что молодежь по российскому законодательству – это люди в возрасте до 35 лет, а участниками движения будут учащиеся школ, колледжей и техникумов, т. е. более юные граждане.
Фатов предложил изъять из текста законопроекта порядок приема в члены движения и прописать его позже в уставе организации, там же необходимо указать порядок исключения из движения. «Сейчас законопроект не регулирует исключение из движения», – уточнил Метелев и сообщил, что устав разработают учредители движения после принятия закона о нем.
Метелев указал, что порядок исключения необходимо еще обсуждать. Например, он хотел бы видеть там вариант «замораживания членства в движении за проступки». А Фатов уверен, что у детей всегда должна оставаться возможность участвовать в движении, исключением может быть только их попадание в учреждения исправительной системы.
Основатель проекта «Безопасность детства» Дмитрий Орлов считает, что на этапе принятия в члены движения стоит отсеивать тех, кто находится «на профилактическом учете в ПДН» или совершил преступление. «Ранее в пионеры не принимали тех, кто в школе учился плохо», – сказал «Ведомостям» Орлов, хотя отметил, что октябрятами были все. Не делать организацию «элитарной» и обратить внимание на «ребят, которые находятся под риском различных асоциальных моментов», призвала на заседании в ОП председатель комитета Госдумы по просвещению единоросс Ольга Казакова: «Надо подумать, какие формы [работы необходимо] ввести с этими детьми, в каких программах они могут находиться».
Лидер общественно-политического движения «Объединение родителей» Инна Гореславцева предложила добавить в законопроект нормы о структуре финансирования движения.
Но сенатор Глебова полагает, что в этом нет необходимости: по ее словам, бюджет страны уже предполагает финансирование разных программ общего и дополнительного образования и решение о допсредствах будут принимать Минобрнауки, Минпросвещения и Росмолодежь (эти организации будут курировать движение). Казакова же предложила «сначала [проработать] содержание программ, а затем посмотреть, где есть финансирование, а где нет». «Мы, работая над бюджетом следующего года и на трехлетку, учтем этот момент», – пообещала она.