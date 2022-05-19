Руководитель нового детского движения по статусу будет приравнен к министру

В 2015 г. указом Путина уже было создано Российское движение школьников (РДШ), которое станет учредителем «Большой перемены», говорит Метелев. Но в РДШ входят только школьники, а «Большая перемена» объединит всех детей, в том числе участников спортивных секций, кружков, а также учащихся колледжей и техникумов. В движение смогут вступать дети от 6 лет и старше, а также взрослые, желающие стать их наставниками. «Первичные отделения движения могут создаваться и на секции дзюдо, и в кружке по рисованию, – рассказывает Метелев. – Движение обеспечит плавный переход из школы в колледжи. Сейчас ребята, окончив 9-й класс, оказываются оторванными от событий».