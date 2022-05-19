Руководитель нового детского движения по статусу будет приравнен к министру

Руководитель нового детского движения по статусу будет приравнен к министруДети сами будут решать, носить ли значки и галстуки и скандировать ли лозунги
19 мая, в день 100-летия пионерской организации, депутаты и сенаторы предложили создать движение детей и молодежи «Большая перемена», которое получит особый статус, как и его руководитель. Законопроект 19 мая был внесен в Госдуму. Цель движения – содействие проведению госполитики в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, «включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей», говорится в пояснительной записке.
О том, что Кремль, Росмолодежь и Минпросвещения планируют создать новое движение детей и молодежи, со ссылкой на источники сообщал 16 мая РБК. Идею создания движения, которое объединяло бы всех детей, 20 апреля на заседании наблюдательного совета «Россия – страна возможностей» (РСВ) поддержал президент Владимир Путин. С такой просьбой к нему обратилась школьница из Севастополя. «Большой переменой» сейчас называется конкурс, который был запущен в 2020 г. на базе РСВ, курирует его первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Его победители получают гранты в 1 млн руб. на образование.
Авторы документа вводят новое понятие – «массовая некоммерческая самоуправляемая организация». «Организация общественно-государственная, это дает гибкость в работе и управлении, – заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев («Единая Россия»). – Человек, который возглавит движение, не является чиновником, но в то же время имеет возможность использовать весь ресурс правительства для развития детей, участников движения».
Вероятнее всего, «Большая перемена» будет существовать в форме общественного движения (разновидность общественного объединения), поскольку законопроект не предполагает поправок в ГК, полагает юрист-аналитик «Амулекс.ру» Азамат Габуев. «Относительно статуса единоличного исполнительного органа ради достижения целей уставной деятельности некоммерческих организаций «Большая перемена» аналогов не имеет», – говорит член Ассоциации юристов России Евгения Мешкова.
Председателя правления «Большой перемены» будет назначать глава государства. Этот человек, согласно документу, замещает госдолжность (по аналогии с федеральными депутатами и руководителями органов госвласти). Председатель правления движения, как указано в законопроекте, будет присутствовать на заседаниях кабмина и мероприятиях, которые организуют федеральные и региональные органы власти. При этом членом правительства руководитель «Большой перемены» не будет, уточнил Метелев.
В 2015 г. указом Путина уже было создано Российское движение школьников (РДШ), которое станет учредителем «Большой перемены», говорит Метелев. Но в РДШ входят только школьники, а «Большая перемена» объединит всех детей, в том числе участников спортивных секций, кружков, а также учащихся колледжей и техникумов. В движение смогут вступать дети от 6 лет и старше, а также взрослые, желающие стать их наставниками. «Первичные отделения движения могут создаваться и на секции дзюдо, и в кружке по рисованию, – рассказывает Метелев. – Движение обеспечит плавный переход из школы в колледжи. Сейчас ребята, окончив 9-й класс, оказываются оторванными от событий».
Авторы законопроекта надеются, что в новое движение после принятия закона войдут все 18 млн детей от 6 до 18 лет, сказал Метелев. Каждый родитель хочет, чтобы ребенок был защищен, здоров, чтобы его таланты были раскрыты и признаны, заявила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия»).
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 19 мая, что «никакие пионерии, никакие организации [никто] возрождать не собирается»: «Это движение, причем не просто движение школьников, а более широких возрастных рамок». С пионерией «Большую перемену» можно сравнить «только по массовости», говорит Метелев. Значки, галстуки, песни, слоганы, вероятно, будут, но атрибутику должны придумать сами дети, а взрослые предоставят услуги дизайнеров и помогут с производством, сказал Метелев.
Пионерская организация была «формой идеологического конструирования поведения детей и подростков», она не подходит для «детей эпохи цифровой социализации», указывает заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ, член президентского совета по правам человека Александр Асмолов. Научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика» Александр Адамский отметил, что в нашей стране были интересные для молодежи движения, в их числе коммунарское, основанное на коллективном творческом воспитании: «Результатом участия в [новом] движении должна стать насыщенная увлекательная жизнь подростка, которая вводит его в мир современных сложностей и учит их решать».
По данным президента Российской академии образования Ольги Васильевой, в России в детско-юношеских организациях состоит порядка 5 млн человек. «Ведомости» направили запрос в Минпросвещения.