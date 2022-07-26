Парламентарии предлагают предоставлять до 24 дней для ухода за детьми-инвалидами

«Сейчас работодатели исходят из формальных требований закона и не объединяют [такие] выходные по ст. 262 ТК, но поправка даст такое основание», – заявил «Ведомостям» руководитель практики трудового права GRATA International Михаил Герман. Он не встречал в судебной практике споров родителей, которые хотели бы объединить дополнительные выходные за два и больше месяцев. Хотя случаются споры о том, что право на четыре выходных в месяц не было реализовано [работодателем], отметил он. «Как правило, детям с инвалидностью нужно несколько курсов реабилитации в год – по 10, 14, 21 дню. Но надо также разъяснять работодателям, что такие выходные – это наше законное право», – заявила руководитель отдела по работе с родителями Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов Ольга Яковлева. По ее словам, иногда работодатели отказывают в предоставлении даже четырех выходных дней в месяц.