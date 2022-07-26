Парламентарии предлагают предоставлять до 24 дней для ухода за детьми-инвалидами

Парламентарии предлагают предоставлять до 24 дней для ухода за детьми-инвалидамиСейчас по Трудовому кодексу ежемесячно положенные их родителям выходные нельзя объединять
Родители детей-инвалидов смогут в течение года объединить положенные им четыре дополнительных выходных в месяц в единый отпуск по уходу за ребенком, срок которого может составлять до 24 дней. Соответствующие поправки в ст. 262 Трудового кодекса (ТК) намерены внести в Госдуму сенаторы из «Единой России», среди которых Валентина Матвиенко, Андрей Турчак, Андрей Клишас и др. «Ведомости» ознакомились с текстом законопроекта и сопроводительными документами к нему.
Нынешняя норма ТК, как следует из пояснительной записки к законопроекту, позволяет «решать отдельные, точечные» вопросы жизнеобеспечения ребенка-инвалида. Статистические данные ФСС (компенсирует работодателю средства, которые выплачиваются родителям во время отпуска), указывают авторы инициативы, свидетельствуют «о недостаточной распространенности данной меры поддержки семей». На одного ребенка-инвалида в течение года приходится менее двух предоставленных дополнительных выходных дней. В 2020 г. ФСС было оплачено всего 1,38 млрд руб. на компенсацию родителям выходных дней с детьми-инвалидами (таких детей насчитывалось 704 500).
Ст. 261.1 ТК с 2015 г. позволяет одному из родителей брать полноценный отпуск в любое удобное время для сопровождения ребенка во время реабилитации, но этого оказалось недостаточно, так как семьи в итоге лишались личного отдыха либо жертвовали лечением ради отдыха. «Этот вопрос недавно поднимался на правительственном часе в СФ с участием министра труда и социальной защиты Антона Котякова», – заявила «Ведомостям» сенатор, один из авторов законопроекта Ирина Рукавишникова. По ее словам, сегодня выходные дни, положенные родителям для ухода за детьми-инвалидами в течение месяца, не суммируются. Предлагается дать возможность объединять выходные, но один раз в год и «не больше чем за шесть месяцев подряд».
729 000 детей-инвалидов
насчитается в РФ в 2022 г., по данным Росстата
Порядок согласования с работодателем графика предоставления «объединенных» выходных установит правительство РФ. Оно концептуально поддержало законопроект, следует из заключения Белого дома.
«Сейчас работодатели исходят из формальных требований закона и не объединяют [такие] выходные по ст. 262 ТК, но поправка даст такое основание», – заявил «Ведомостям» руководитель практики трудового права GRATA International Михаил Герман. Он не встречал в судебной практике споров родителей, которые хотели бы объединить дополнительные выходные за два и больше месяцев. Хотя случаются споры о том, что право на четыре выходных в месяц не было реализовано [работодателем], отметил он. «Как правило, детям с инвалидностью нужно несколько курсов реабилитации в год – по 10, 14, 21 дню. Но надо также разъяснять работодателям, что такие выходные – это наше законное право», – заявила руководитель отдела по работе с родителями Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов Ольга Яковлева. По ее словам, иногда работодатели отказывают в предоставлении даже четырех выходных дней в месяц.