Новый кризис в частично признанной Республике Косово заморозили до осени

Новый кризис в частично признанной Республике Косово заморозили до осениПриштина после обращения посла США отложила закон об отмене сербских документов
Власти Косово решили перенести дату вступления в силу закона о непризнании сербских документов и автомобильных госномеров с 1 августа на 1 сентября 2022 г. Этот закон днем ранее вызвал очередное обострение на севере региона, населенном этническими сербами. Решение о переносе было принято Приштиной после соответствующего предложения посла США в Косове Джефф Ховениер.
Ситуация в частично признанной Республике Косово (Сербия считает ее автономной территорией Косово и Метохия) обострилась после того, как в конце июля правительство объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы. Сербам, которые захотят посетить Косово, было предложено на въезде выдавать временную справку на срок до 90 дней. Кроме того, Приштина решила начать обязательную перерегистрацию автомобилей с сербскими номерами на номера RKS («Республика Косово»).
Президент Сербии Александр Вучич вечером 31 июля заявил, что 1 августа косовский спецназ планирует провести операцию против косовских сербов, и пригрозил, что в этом случае Белград может вмешаться. Полиция Косово 31 июля закрыла пограничные с Сербией КПП. После этого местные сербы начали сооружать баррикады. К мосту через реку Ибар, соединяющему север и юг населенной сербами Косовска-Митровицы, были стянуты полицейские и служащие международных сил безопасности в Косове (KFOR), действующих под эгидой НАТО. МИД России призвал Приштину к прекращению провокаций.
В ночь на 1 августа после посещения генштаба Сербии в эфире местного телеканала TV Pink Вучич поблагодарил МИД России за поддержку, а верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и других представителей ЕС – за «корректную реакцию». Спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак в Twitter приветствовал решение Приштины о переносе новых правил в отношении сербских документов и сообщил, что Боррель вновь приглашает Сербию и Косово к переговорам.
Это была в чистом виде провокация Косово, которая имеет целью давление на Белград ради введения санкций против Москвы, считает политолог, основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. Шансов на то, что в течение этого месяца Белград и Приштина проведут плодотворные переговоры, которые приведут к некоему твердому решению, невысоки. Но, по мнению эксперта, иного выхода, кроме как умиротворения всех сторон, нет – альтернативой является возобновление боевых действий, причем не только в Косово, но также в Сербии и Боснии.
Скорее всего, к 1 сентября обе стороны подготовятся в военном плане еще лучше – косовский спецназ (фактически в нарушение всех соглашений) представляет собой армию, отмечает Бондаренко. Если на севере Косово прольется кровь, местные сербы ответят, а у Белграда не останется выхода, кроме как физически защитить местное население и взять под контроль административную границу. Это может привести к дальнейшему обострению на Балканах, так как в самой Сербии есть несколько пограничных общин, населенных преимущественно албанцами-мусульманами, в Северной Македонии они составляют до трети населения.
Переговорный процесс между Сербией и Косово зашел в тупик, так как вторая сторона не выполняет ни одного требования из Брюссельского договора 2013 г. о наделении сербского населения рядом политических и экономических прав, говорит руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. Брюссель подталкивает Белград если не к юридическому, то к фактическому признанию независимости территории, но на это ни один сербский политик пойти не может, продолжает эксперт. Но обострения ситуации, которая приведет к военному конфликту, ждать вряд ли стоит, считает Гуськова. Белград на деле не сможет воспользоваться военной силой для защиты косовских сербов, так как столкнется напрямую с силами НАТО, говорит она.