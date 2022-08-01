Новый кризис в частично признанной Республике Косово заморозили до осени

Переговорный процесс между Сербией и Косово зашел в тупик, так как вторая сторона не выполняет ни одного требования из Брюссельского договора 2013 г. о наделении сербского населения рядом политических и экономических прав, говорит руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова. Брюссель подталкивает Белград если не к юридическому, то к фактическому признанию независимости территории, но на это ни один сербский политик пойти не может, продолжает эксперт. Но обострения ситуации, которая приведет к военному конфликту, ждать вряд ли стоит, считает Гуськова. Белград на деле не сможет воспользоваться военной силой для защиты косовских сербов, так как столкнется напрямую с силами НАТО, говорит она.