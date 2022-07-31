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Сербы в Косово готовятся к агрессии со стороны албанцев

Ситуация накалилась из-за решения Приштины отменить сербские документы на своей территории
Ведомости
Сербские военные и бронетехника у трассы на административной линии между центральной Сербией и севером Косово и Метохии (архивное фото) / Олег Иванов / РИА Новости

Вечером 31 июля в частично признанной республике Косово (Сербия считает ее автономной территорией Косово и Метохия) обострилась ситуация из-за решения властей частично признанной республики отказаться от использования сербских документов.

В северной части города Косовска-Митровицы, населенного в основном сербами, граждане начали строить баррикады, пишет kosovo-online.com. По данным СМИ, они оказались недовольны тем, что в ночь на 1 августа в Косово перестанут признавать сербские документы, а также обяжут перерегистрировать автомобильные номера на местные – с обозначением «республика Косово», пишет kosovo-online.com. 

«Для Белграда неприемлема выдача временных документов на въезд и выезд, то есть отмена сербских личных документов на территории Косово и Метохии, как и перерегистрация номеров», – заявил 31 июля директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович. По его словам, премьер Косово Альбин Курти хочет «дополнительно дестабилизировать ситуацию», а новый кризис сербский чиновник назвал «институциональным насилием над сербами» со стороны Приштины. 

Такое давление, по словам Петковича, направлено на «изгнание сербского народа и сербских структур из КиМ». Одновременно, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал «Вечерне новости», косовские албанцы начали собирать в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, «сербскую» сторону. Кроме того, пишут местные и российские СМИ, уже вечером в городе звучала воздушная тревога.

«РИА Новости» сообщает, что полиция Косово закрыла на севере края два административных пункта перехода в Сербию из-за блокады трасс местными сербами. Минобороны Сербии уточило, что армия не пересекала административную границу Косово и Метохии, передает «Интерфакс». Это сообщение было распространено, чтобы пресечь распространение «дезинформации о неких столкновениях армии Сербии с так называемой косовской полицией».

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам предупредил, что полиция Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере Косово и Метохии, перекрыв въезд гражданам без корректно оформленных документов, пишет «РИА Новости». При этом он призывал албанские власти к соблюдению мира, страны, признавшие Косово – «немного позаботиться о международном праве», и предупредил, что в случае гонения на сербов «Сербия победит».

На эту ситуацию уже отреагировала Москва, которая не признает независимость Косово. 

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявил, что решение властей Приштины начать с 1 августа «применение необоснованных дискриминационных "правил" о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов – очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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