Сербы в Косово готовятся к агрессии со стороны албанцев

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам предупредил, что полиция Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере Косово и Метохии, перекрыв въезд гражданам без корректно оформленных документов, пишет «РИА Новости». При этом он призывал албанские власти к соблюдению мира, страны, признавшие Косово – «немного позаботиться о международном праве», и предупредил, что в случае гонения на сербов «Сербия победит».