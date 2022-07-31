Сербы в Косово готовятся к агрессии со стороны албанцев

Сербы в Косово готовятся к агрессии со стороны албанцевСитуация накалилась из-за решения Приштины отменить сербские документы на своей территории
Вечером 31 июля в частично признанной республике Косово (Сербия считает ее автономной территорией Косово и Метохия) обострилась ситуация из-за решения властей частично признанной республики отказаться от использования сербских документов.
В северной части города Косовска-Митровицы, населенного в основном сербами, граждане начали строить баррикады, пишет kosovo-online.com. По данным СМИ, они оказались недовольны тем, что в ночь на 1 августа в Косово перестанут признавать сербские документы, а также обяжут перерегистрировать автомобильные номера на местные – с обозначением «республика Косово», пишет kosovo-online.com.
«Для Белграда неприемлема выдача временных документов на въезд и выезд, то есть отмена сербских личных документов на территории Косово и Метохии, как и перерегистрация номеров», – заявил 31 июля директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович. По его словам, премьер Косово Альбин Курти хочет «дополнительно дестабилизировать ситуацию», а новый кризис сербский чиновник назвал «институциональным насилием над сербами» со стороны Приштины.
Такое давление, по словам Петковича, направлено на «изгнание сербского народа и сербских структур из КиМ». Одновременно, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал «Вечерне новости», косовские албанцы начали собирать в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, «сербскую» сторону. Кроме того, пишут местные и российские СМИ, уже вечером в городе звучала воздушная тревога.
«РИА Новости» сообщает, что полиция Косово закрыла на севере края два административных пункта перехода в Сербию из-за блокады трасс местными сербами. Минобороны Сербии уточило, что армия не пересекала административную границу Косово и Метохии, передает «Интерфакс». Это сообщение было распространено, чтобы пресечь распространение «дезинформации о неких столкновениях армии Сербии с так называемой косовской полицией».
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам предупредил, что полиция Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере Косово и Метохии, перекрыв въезд гражданам без корректно оформленных документов, пишет «РИА Новости». При этом он призывал албанские власти к соблюдению мира, страны, признавшие Косово – «немного позаботиться о международном праве», и предупредил, что в случае гонения на сербов «Сербия победит».
На эту ситуацию уже отреагировала Москва, которая не признает независимость Косово.
Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявил, что решение властей Приштины начать с 1 августа «применение необоснованных дискриминационных "правил" о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов – очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово».