Запорожская область подписалась под референдумом

Запорожская область подписалась под референдумомИзданное пророссийским главой региона распоряжение пока остается с «открытой датой»
Глава пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о присоединении региона к РФ. Документ был подписан на форуме общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе, сообщил в своем Telegram-канале Балицкий. Проект резолюции с предложением был зачитан участникам мероприятия.
«Резолюция была единогласно поддержана участниками форума, в котором приняли участие более 700 делегатов. Мною подписано распоряжение центральной избирательной комиссии Запорожской области приступить к проработке вопроса организации проведения референдума по воссоединению Запорожской области с РФ», – написал Балицкий.
Точная дата проведения референдума в резолюции не определена.
В середине июля член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов заявил «РИА Новости», что он может состояться уже в первых числах сентября. Такую возможность допускал и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас: 28 июля он говорил, что «важнейшей задачей осенней сессии парламента этого года станет интеграция новых территорий в правовое пространство РФ».
Референдум сможет состояться после того, как вся Запорожская область перейдет под контроль российских войск, заявил 8 августа первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров «Парламентской газете». По его словам, «это заявление главы Запорожья – заявление на ближайшее будущее».
В эфире радиостанции «Комсомольская правда» Рогов после объявления о подписании распоряжения о проведении референдума сообщил, что голосование пройдет в офлайн-формате, а также рассматривается возможность онлайн-участия. «Все получается. У нас будет достаточно понятный людям формат голосования. Никаких экспериментов проводить не будем. Касательно электронного голосования – об этом думаем сейчас, смотрим, чтобы была техническая возможность это все провести», – отметил он.
Впрочем, по сведениям собеседника «Ведомостей», близкого к администрации президента РФ, онлайн-голосование до последнего момента проводить во время референдума по присоединению новых территорий к РФ не планировалось.
О готовности присоединиться к России заявляли и представители военно-гражданской администрации Херсонской области Украины, в частности 6 июня об этом говорил ее руководитель Владимир Сальдо. Пока официальных документов о подготовке референдума на этой территории не выпускали.
Избирательное законодательство, которое будет использоваться на референдуме в Запорожской области, частично будет калькой с российского, рассуждает юрист Антон Рудаков. «Частично будут использовать методологию, которая была опробована при проведении крымского референдума», – считает эксперт. В Крыму, как рассказывал другой источник, близкий к Старой площади, работали российские специалисты, в том числе политтехнологи и члены Центризбиркома (ЦИК): они занимались организацией участков для проведения референдума, чтобы на них пришло как можно больше людей.
По словам Рудакова, в связи с боевыми действиями детали процедур и тайминг предстоящего голосования пока не озвучиваются. «Думаю, что не будут обозначать ни конкретных дат, ни условий, пока на уровне деклараций», – добавил Рудаков. Юрист также напомнил, что ранее ЦИК проводил семинар-совещание в Ростове-на-Дону для представителей ДНР и ЛНР . Как сообщал «Коммерсантъ» 5 июля, в рамках встречи были проведены консультации для сотрудников избирательных комиссий этих признанных Россией республик.
В распоряжении администрации речь идет лишь о предварительной подготовке к референдуму, отметил исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов. «Если вспоминать, как было в случае с Крымом, там было положение, которое утверждалось представительным органом Крыма и Севастополя и уже на его основании избирательные комиссии организовывали процесс референдума», – рассказал Игнатов. Также эксперт добавил, что ЦИК может оказывать только консультативную помощь при подготовке и только в случае обращения к нему.
31 июля Рогов заявил, что власти Запорожской области намерены попросить ЦИК России о помощи в организации и проведении референдума. «Сейчас, я думаю, мы будем уже официально обращаться в Центризбирком России – и не просто в плане консультаций, а в плане того, чтобы нам оказали помощь на предмет того, как правильно все должно прозвучать, чтобы мы были услышаны большой Россией», – заявил тогда Рогов ТАСС. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил «Ведомостям», что ЦИК взаимодействует с десятками комиссий разных стран и субъектов.
С Запорожской областью, по его словам, сотрудничество происходит «в той части, в которой мы взаимодействуем с другими субъектами». «Мы встречаемся, обсуждаем проблемы и обмениваемся опытом их решения. Приглашаем на свои мероприятия. В каких-то мероприятиях у нас участвовали представители избирательных комиссий и Запорожья, и Луганска, и Донецка, и других регионов», – рассказал Булаев.