Запорожская область подписалась под референдумом

31 июля Рогов заявил, что власти Запорожской области намерены попросить ЦИК России о помощи в организации и проведении референдума. «Сейчас, я думаю, мы будем уже официально обращаться в Центризбирком России – и не просто в плане консультаций, а в плане того, чтобы нам оказали помощь на предмет того, как правильно все должно прозвучать, чтобы мы были услышаны большой Россией», – заявил тогда Рогов ТАСС. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщил «Ведомостям», что ЦИК взаимодействует с десятками комиссий разных стран и субъектов.