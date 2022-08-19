Борис Титов предлагает уточнить понятие «предпринимательской деятельности»Омбудсмен готовит поправки к законопроекту Минюста о содержании бизнесменов под стражей
Законопроект Минюста, уточняющий правила заключения под стражу обвиняемых в экономических преступлениях, «далек от ожиданий» предпринимательского сообщества. Об этом заявил «Ведомостям» бизнес–омбудсмен Борис Титов. Он сообщил, что концептуально поддерживает инициативу, но его аппарат изучил предложенные поправки и готовит свои поправки, которые отправит в Минюст.
18 августа Минюст обнародовал проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), согласно которым предлагается запретить аресты по экономическим преступлениям небольшой тяжести, а также обязать прокурора давать согласие на возбуждение ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Минюст также предлагает сократить максимальный срок предварительного следствия (после которого его надо закрыть или передать в суд) для бизнесменов с 12 до 6 месяцев. Продлить срок можно будет «только в случаях особой сложности уголовного дела».
Титов считает, что такие поправки не решают вопрос о «полноценном ограничении» для помещения предпринимателей под стражу. По его мнению, в УПК стоит указать четкие условия, при которых отправить предпринимателя в СИЗО будет просто невозможно. «Простое сочетание: перечень статей УК [по которым нельзя применять такую меру пресечения] и статус ИП либо члена органа управления коммерческой организации. И этого достаточно, чтобы речи о СИЗО не шло», – говорит Титов.
Руководитель экспертной службы аппарата бизнес–омбудсмена Наталья Рябова среди положительных моментов документа называет согласование стороны прокуратуры ходатайства следствия в суд об избрании такой меры пресечения: «Без «визы» прокурора ходатайство в суд не поступит вообще. Такая потребность давно назрела, и мы не раз вносили соответствующие предложения». Прокуроры и сейчас высказываются по вопросу об избрании меры пресечения в суде. Один из практикующих юристов в разговоре с «Ведомостями» предположил, что прокурору может быть проще не дать согласия на арест в рамках межведомственного согласования, чем открыто в суде возражать против следствия.
Проблема, связанная с соотнесением преступления с предпринимательской или иной экономической деятельностью, по–прежнему не решена, говорит Рябова. Это происходит из-за того, что определение предпринимательской деятельности имеет различные толкования: «Минюст предлагает во вносимом ходатайстве следователя об избрании меры пресечения подтверждать его позицию об отсутствии связи преступления и предпринимательской деятельности. Но эффективность этой нормы крайне зависит от дальнейшей правоприменительной практики», – анализирует она. Кроме того, если бизнесмен однажды помещен под арест «ошибочно», то решение продляется автоматически, обращает внимание Титов.
Минюст предлагает запретить помещать под стражу обвиняемых в совершении «нетяжких» преступлений, которые перечислены в главе 22 УК России. При этом туда входят и те, которые к предпринимательским не относятся, замечает Рябова. Среди таких составов – ст. 169 УК РФ о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, отметила она.
В Федеральной палате адвокатов (ФПА) инициативу Минюста приветствовали, сказал «Ведомостям» ее президент Юрий Пилипенко. По его словам, «неадекватно», когда за хищение 1 млн руб. назначают существенно более серьезное наказание, чем за убийство, а потому внесенные поправки положительно скажутся на экономическом положении страны.