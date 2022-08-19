Борис Титов предлагает уточнить понятие «предпринимательской деятельности»

Руководитель экспертной службы аппарата бизнес–омбудсмена Наталья Рябова среди положительных моментов документа называет согласование стороны прокуратуры ходатайства следствия в суд об избрании такой меры пресечения: «Без «визы» прокурора ходатайство в суд не поступит вообще. Такая потребность давно назрела, и мы не раз вносили соответствующие предложения». Прокуроры и сейчас высказываются по вопросу об избрании меры пресечения в суде. Один из практикующих юристов в разговоре с «Ведомостями» предположил, что прокурору может быть проще не дать согласия на арест в рамках межведомственного согласования, чем открыто в суде возражать против следствия.