Шольц предложил расширить Евросоюз

Венгерская проблема

Использование отдельными странами ЕС права вето не раз вызывало неодобрение брюссельских чиновников. В июне 2022 г. заместитель спикера Европарламента Катарина Барли раскритиковала Венгрию за то, что та «использует право вето для шантажа». Тогда Будапешт успешно блокировал принятие шестого пакета антироссийских санкций, требуя исключить из него запрет на импорт нефти и санкции против Патриарха Кирилла. Барли заявляла, что у венгерского руководства «проблемы с демократией и верховенством права». Она также заявила, что существование права вето в сообществе из 27 государств непрактично.