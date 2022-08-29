Шольц предложил расширить Евросоюз

Шольц предложил расширить ЕвросоюзИ реформировать его, лишив все государства права вето
Евросоюзу нужно провести реформу и принять в свои ряды новых членов. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая 29 августа в Карловом университете в Праге. По его словам, право вето, которое есть у всех членов ЕС, мешает блоку в решении проблем, когда необходимо единогласие.
«Поэтому я предложил постепенный переход к голосованию большинством голосов стран-членов по вопросам общей внешней политики, а также в других областях, таких как налоговая политика, прекрасно понимая, что это также будет иметь последствия для Германии», – подчеркнул Шольц.
Шольц считает нужным продолжить процесс расширения и включить в состав ЕС страны западных Балкан (Сербию, Черногорию, Албанию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию), а также Украину и Молдавию. В перспективе в ЕС должна войти и Грузия.
О сроках их принятия в ЕС Шольц ничего не сказал. Но немецкий канцлер поддержал идею президента Франции Эмманюэля Макрона по созданию «политического сообщества» для работы с европейскими государствами, не вошедшими в ЕС на некий переходный период. Канцлер отметил, что такое сообщество станет не альтернативой расширению Евросоюза, а площадкой для обсуждения вопросов энергетики и безопасности.
Шольц предложил, чтобы Германия выступила инициатором создания современной общеевропейской системы ПВО, что позволило бы отдельным странам сократить свои расходы в этой области. Технологически оборонная промышленность Западной Европы вполне способна на это, но такая программа станет не менее сложной, чем создание нового истребителя и погрязнет в различных политических проблемах, говорит директор Центра анализа стартегий и технологий Руслан Пухов.
Венгерская проблема
Использование отдельными странами ЕС права вето не раз вызывало неодобрение брюссельских чиновников. В июне 2022 г. заместитель спикера Европарламента Катарина Барли раскритиковала Венгрию за то, что та «использует право вето для шантажа». Тогда Будапешт успешно блокировал принятие шестого пакета антироссийских санкций, требуя исключить из него запрет на импорт нефти и санкции против Патриарха Кирилла. Барли заявляла, что у венгерского руководства «проблемы с демократией и верховенством права». Она также заявила, что существование права вето в сообществе из 27 государств непрактично.
Со стороны европейских лидеров крайне странно говорить о глубоких реформах ЕС во время кризиса, считает германист Александр Камкин. Упомянутые Шольцем реформы запоздали на 10 лет, и в нынешних обстоятельствах трудноосуществимы.
Для отмены права вето необходима недюжинная политическая воля – только для того, чтобы лишить Венгрию права голоса, понадобится консенсус остальных членов Евросоюза. Планы расширения ЕС тоже выглядят фантастично. По мнению Камкина, из кандидатов на вступление ни один не соответствует выдвигаемым официальным критериям, и уж тем более далека от них Украина. В целом же речь Шольца можно охарактеризовать как честолюбивое доктринерство, говорит он.
Если же руководители европейских государств решат воплотить сказанное в жизнь, то в самом худшем случае Евросоюз попросту развалится на несколько более мелких организаций, подытоживает Камкин.
Отмена права вето повлекло бы за собой качественное изменение соотношения сил в ЕС, поясняет заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. В первую очередь ему будут сопротивляться восточноевропейские и прибалтийские государства, которые активно используют право вето в своих целях.
Впрочем, говорить о том, что Шольц придумал что-то новое в политической повестке Германии, не приходится, отмечает эксперт. Тезис об отмене права вето был еще в коалиционном договоре нового германского правительства, но Берлин на протяжении года предпочитал не поднимать эту тему всерьёз, добавляет Белов.