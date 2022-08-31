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Граждане в основном одобряют деятельность Госдумы

Аудитория «Одноклассников» и VK лояльна к депутатам, выяснил Институт развития правового общества
Анна Нараева
Самыми популярными источниками получения информации о работе Госдумы являются телевидение / Евгений Разумный / Ведомости

Институт развития правового общества (ИРПО) провел онлайн-опрос об отношении к Госдуме и депутатам нижней палаты парламента. Респондентам, в частности, было предложено оценить по пятибалльной шкале работу нынешнего созыва Думы. Максимальные пять баллов выбрали 4% участников опроса, четыре – 17%, три – 37%. Отрицательно оценивают работу нижней палаты 30% респондентов, из них 11% поставили Думе единицу. Как отмечают авторы исследования, чаще всего хорошие оценки дают женщины, пенсионеры, а также жители Южного и Уральского федеральных округов. Признались, что ничего не знают о работе парламентариев, 5% опрошенных, а затруднились ответить на вопрос ИРПО 7%.

На открытый вопрос «какие законопроекты являются основным достижением Госдумы последнего созыва» большая часть опрошенных назвала инициативы, связанные с установлением мер ответственности для граждан. Например, 61% вспомнили ужесточение ответственности для педофилов, 39% – ужесточение ответственности за отождествление действий СССР и нацистской Германии, 37% – ужесточение ответственности за распространение фейков. По 35% сказали о ратификации дружественных договоров с ЛНР и ДНР и расширении категорий ветеранов боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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