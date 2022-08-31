Граждане в основном одобряют деятельность Госдумы

Институт развития правового общества (ИРПО) провел онлайн-опрос об отношении к Госдуме и депутатам нижней палаты парламента. Респондентам, в частности, было предложено оценить по пятибалльной шкале работу нынешнего созыва Думы. Максимальные пять баллов выбрали 4% участников опроса, четыре – 17%, три – 37%. Отрицательно оценивают работу нижней палаты 30% респондентов, из них 11% поставили Думе единицу. Как отмечают авторы исследования, чаще всего хорошие оценки дают женщины, пенсионеры, а также жители Южного и Уральского федеральных округов. Признались, что ничего не знают о работе парламентариев, 5% опрошенных, а затруднились ответить на вопрос ИРПО 7%.