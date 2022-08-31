Граждане в основном одобряют деятельность Госдумы

Граждане в основном одобряют деятельность ГосдумыАудитория «Одноклассников» и VK лояльна к депутатам, выяснил Институт развития правового общества
Институт развития правового общества (ИРПО) провел онлайн-опрос об отношении к Госдуме и депутатам нижней палаты парламента. Респондентам, в частности, было предложено оценить по пятибалльной шкале работу нынешнего созыва Думы. Максимальные пять баллов выбрали 4% участников опроса, четыре – 17%, три – 37%. Отрицательно оценивают работу нижней палаты 30% респондентов, из них 11% поставили Думе единицу. Как отмечают авторы исследования, чаще всего хорошие оценки дают женщины, пенсионеры, а также жители Южного и Уральского федеральных округов. Признались, что ничего не знают о работе парламентариев, 5% опрошенных, а затруднились ответить на вопрос ИРПО 7%.
На открытый вопрос «какие законопроекты являются основным достижением Госдумы последнего созыва» большая часть опрошенных назвала инициативы, связанные с установлением мер ответственности для граждан. Например, 61% вспомнили ужесточение ответственности для педофилов, 39% – ужесточение ответственности за отождествление действий СССР и нацистской Германии, 37% – ужесточение ответственности за распространение фейков. По 35% сказали о ратификации дружественных договоров с ЛНР и ДНР и расширении категорий ветеранов боевых действий.