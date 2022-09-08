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Политика

Нынешняя избирательная кампания стала самой спокойной за десятилетие

Эксперты считают это вполне логичным
Екатерина Гробман
Элла Памфилова считает, что кампания прошла спокойно / Андрей Гордеев / Ведомости

В Центризбиркоме РФ (ЦИК) отчитались о готовности к выборам. В 14 субъектах РФ будут избирать губернаторов, в шести – депутатов заксобраний, в 11 – депутатов горсоветов, также муниципальные выборы состоятся в Москве и проч. Отказы в регистрации получило менее 3% от общего числа выдвинутых кандидатов.

Для самовыдвиженцев доля отказов – 9%, сообщили в ЦИК. «Нынешняя избирательная кампания уже точно стала одной из самых спокойных за последние 10 лет, – заявила глава ЦИК Элла Памфилова. – При этом кампания живая и конкурентная». По ее оценке, и избиркомы, и кандидаты, и практически все партии «очень ответственно, взвешенно и достойно» подошли к процедурам выдвижения и регистрации. Жалоб на ход кампании как никогда мало, сказала председатель ЦИК, всего 1406, и ни одну не потребовалось рассматривать в Москве. «Наши современные избирательные стандарты [последних федеральных кампаний] <...> теперь успешно реализуются на региональных выборах», – похвасталась Памфилова.

При этом на ресурсы ЦИК только с июня было совершено более 28 000 хакерских атак, заявила она, но все они были пресечены. С какой целью совершаются эти атаки, Памфилова не пояснила, добавив лишь, что системе ГАС «Выборы» (в нее вносятся результаты голосования) атаки повредить не могут, так как она автономна от интернета. «Помните громкие заявления «убрать капчу» с нашего сайта, что неизбежно существенно бы повысило уязвимость наших ресурсов? Не дождутся!» – заявила она.

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«Ведомости» писали, что еще в 2020 г. ЦИК ввел на своем сайте, где публикуются сведения из ГАС «Выборы», капчу, которую требуется вводить каждый раз при просмотре итогов голосования для того, чтобы доказать системе, что пользователь – человек, а не программа. Эта технология была призвана препятствовать массовой автоматической выгрузке данных по всем избирательным участкам.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин согласен с оценкой Памфиловой: «Конечно, кампания спокойная: оппозиция ведет себя крайне смиренно и довольна тем, что сохранились региональные выборы. Дело не в победе на них, парламентским партиям само участие в них дает возможность зафиксироваться как часть политической системы». Макаркин отметил, что кампания спокойная в том числе из-за того, что больших скандалов на выборах не было.

Интерес к кампании упал, и с этим тоже связано спокойствие, говорит электоральный эксперт Григорий Мельконьянц: отдельные нарушения есть, но основные претензии связаны с жалобами на преимущество для «административных кандидатов». По его мнению, к спокойствию избирательного процесса привело «общее затухание общественно-политической жизни» на фоне других тенденций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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