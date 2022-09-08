Нынешняя избирательная кампания стала самой спокойной за десятилетие

Для самовыдвиженцев доля отказов – 9%, сообщили в ЦИК. «Нынешняя избирательная кампания уже точно стала одной из самых спокойных за последние 10 лет, – заявила глава ЦИК Элла Памфилова. – При этом кампания живая и конкурентная». По ее оценке, и избиркомы, и кандидаты, и практически все партии «очень ответственно, взвешенно и достойно» подошли к процедурам выдвижения и регистрации. Жалоб на ход кампании как никогда мало, сказала председатель ЦИК, всего 1406, и ни одну не потребовалось рассматривать в Москве. «Наши современные избирательные стандарты [последних федеральных кампаний] <...> теперь успешно реализуются на региональных выборах», – похвасталась Памфилова.