Трое глав регионов примут участие в предвыборных дебатах

Как правило, действующие главы регионов и врио губернаторов в них не участвуют. «Из традиции участие в дебатах ушло с тех пор, как ее прервал Владимир Путин. Он не участвовал в дебатах, теперь это принято на всех уровнях и не является чем-то из ряда вон выходящим, не воспринимается нарушением нормы», – говорит политтехнолог Олег Захаров. В этом году трое региональных руководителей решили прервать традицию, подсчитали «Ведомости»: врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев (самовыдвиженец), а также губернаторы Калининградской области Антон Алиханов и Свердловской области Евгений Куйвашев (оба – «Единая Россия»).