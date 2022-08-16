Трое глав регионов примут участие в предвыборных дебатах

Трое глав регионов примут участие в предвыборных дебатахСтартовал период агитации в СМИ на всех 14 губернаторских кампаниях
С 13 августа в регионах началась предвыборная агитация кандидатов в губернаторы (всего в стране идет 14 кампаний). По закону кандидатам на равных условиях предоставляется для агитации определенный объем бесплатного эфирного времени, оно распределяется жеребьевкой, которую организуют региональные избиркомы. Минимальный объем эфира на государственных теле- и радиоканалах – 30 минут по рабочим дням, половина из них должна быть израсходована на совместные агитационные мероприятия, т. е. дебаты.
Как правило, действующие главы регионов и врио губернаторов в них не участвуют. «Из традиции участие в дебатах ушло с тех пор, как ее прервал Владимир Путин. Он не участвовал в дебатах, теперь это принято на всех уровнях и не является чем-то из ряда вон выходящим, не воспринимается нарушением нормы», – говорит политтехнолог Олег Захаров. В этом году трое региональных руководителей решили прервать традицию, подсчитали «Ведомости»: врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев (самовыдвиженец), а также губернаторы Калининградской области Антон Алиханов и Свердловской области Евгений Куйвашев (оба – «Единая Россия»).
В Калининградской области дебаты идут по парам между двумя кандидатами. 19 августа подискутируют Евгений Мишин (ЛДПР) и Юрий Шитиков («Справедливая Россия»). Алиханов примет участие в дебатах 24 августа с коммунистом Максимом Булановым, а затем 26 августа – с Мишиным. По двое встречаются и в Свердловской области: например, 22 августа Куйвашев встретится в Александром Каптюгом (ЛДПР). Кандидат от КПРФ Александр Ивачев уже вызывал Куйвашева на дебаты. Но в телеэфире они не пересекутся, следует из результатов жеребьевки. Ивачева эксперты называют наиболее сильным соперником Куйвашева.
Дебаты в Ярославской области стартовали 16 августа, и в них все пятеро кандидатов участвовали одновременно. Вторая встреча кандидатов планируется 25 августа. Формат дебатов не дискуссионный: все участники отвечают на одни и те же вопросы модератора. По оценке Захарова, Евраеву важно показать «свою близость к людям и открытость», так как прежде одной из причин недовольства людей была закрытость губернатора с точки зрения «разговора с людьми». «Мы не видим угрозы в дебатах», – заявил «Ведомостям» собеседник в штабе Евраева.
На пользу Куйвашеву, который решился на дебаты, пошла публичная дискуссия с телеведущим Владимиром Соловьевым, когда губернатор заступился за Екатеринбург, говорит политолог Александр Кынев. «Ему сильно помогла история с нападками на регион, и если он раньше казался чужим, то на фоне нападок смог солидаризироваться с жителями области», – сказал Кынев. Захаров отмечает также, что «имидж человека, который готов спорить и высказываться» необходимо сохранять. Алиханова Кынев называет «объективно сильным губернатором» без особых конкурентов, поэтому он тоже «не боится дебатов».
Губернаторы же, которые от дебатов отказываются, предпочитают стандартный способ ведения кампании – разъезды по проблемным районам и перспективным объектам, говорит Захаров. «Кандидаты от власти обычно отказываются от дебатов, потому что для них это формат отбивания от атак оппозиционеров: предыдущему руководителю предъявляют за прошлые годы правления», – сказал политолог Илья Гращенков. При этом тему спецоперации на Украине врио и действующие главы практически не упоминают. Ее используют справороссы, коммунисты и кандидаты ЛДПР, говорит Гращенков.