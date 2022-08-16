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Политика

Трое глав регионов примут участие в предвыборных дебатах

Стартовал период агитации в СМИ на всех 14 губернаторских кампаниях
Екатерина Гробман
Период агитации в СМИ стартовал на губернаторских кампаниях. Формат дебатов в этом году поддержали трое из 14 действующих участвующих в выборах глав регионов / Сергей Мальгавко / ТАСС

С 13 августа в регионах началась предвыборная агитация кандидатов в губернаторы (всего в стране идет 14 кампаний). По закону кандидатам на равных условиях предоставляется для агитации определенный объем бесплатного эфирного времени, оно распределяется жеребьевкой, которую организуют региональные избиркомы. Минимальный объем эфира на государственных теле- и радиоканалах – 30 минут по рабочим дням, половина из них должна быть израсходована на совместные агитационные мероприятия, т. е. дебаты.

Как правило, действующие главы регионов и врио губернаторов в них не участвуют. «Из традиции участие в дебатах ушло с тех пор, как ее прервал Владимир Путин. Он не участвовал в дебатах, теперь это принято на всех уровнях и не является чем-то из ряда вон выходящим, не воспринимается нарушением нормы», – говорит политтехнолог Олег Захаров. В этом году трое региональных руководителей решили прервать традицию, подсчитали «Ведомости»: врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев (самовыдвиженец), а также губернаторы Калининградской области Антон Алиханов и Свердловской области Евгений Куйвашев (оба – «Единая Россия»).

В Калининградской области дебаты идут по парам между двумя кандидатами. 19 августа подискутируют Евгений Мишин (ЛДПР) и Юрий Шитиков («Справедливая Россия»). Алиханов примет участие в дебатах 24 августа с коммунистом Максимом Булановым, а затем 26 августа – с Мишиным. По двое встречаются и в Свердловской области: например, 22 августа Куйвашев встретится в Александром Каптюгом (ЛДПР). Кандидат от КПРФ Александр Ивачев уже вызывал Куйвашева на дебаты. Но в телеэфире они не пересекутся, следует из результатов жеребьевки. Ивачева эксперты называют наиболее сильным соперником Куйвашева.

Дебаты в Ярославской области стартовали 16 августа, и в них все пятеро кандидатов участвовали одновременно. Вторая встреча кандидатов планируется 25 августа. Формат дебатов не дискуссионный: все участники отвечают на одни и те же вопросы модератора. По оценке Захарова, Евраеву важно показать «свою близость к людям и открытость», так как прежде одной из причин недовольства людей была закрытость губернатора с точки зрения «разговора с людьми». «Мы не видим угрозы в дебатах», – заявил «Ведомостям» собеседник в штабе Евраева.

На пользу Куйвашеву, который решился на дебаты, пошла публичная дискуссия с телеведущим Владимиром Соловьевым, когда губернатор заступился за Екатеринбург, говорит политолог Александр Кынев. «Ему сильно помогла история с нападками на регион, и если он раньше казался чужим, то на фоне нападок смог солидаризироваться с жителями области», – сказал Кынев. Захаров отмечает также, что «имидж человека, который готов спорить и высказываться» необходимо сохранять. Алиханова Кынев называет «объективно сильным губернатором» без особых конкурентов, поэтому он тоже «не боится дебатов».

Губернаторы же, которые от дебатов отказываются, предпочитают стандартный способ ведения кампании – разъезды по проблемным районам и перспективным объектам, говорит Захаров. «Кандидаты от власти обычно отказываются от дебатов, потому что для них это формат отбивания от атак оппозиционеров: предыдущему руководителю предъявляют за прошлые годы правления», – сказал политолог Илья Гращенков. При этом тему спецоперации на Украине врио и действующие главы практически не упоминают. Ее используют справороссы, коммунисты и кандидаты ЛДПР, говорит Гращенков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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