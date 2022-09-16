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В сенате США одобрен законопроект о военной помощи Тайваню на $4,5 млрд

Острову предлагают присвоить статус «основного союзника вне НАТО»
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Американские сенаторы предлагают официально назвать Тайвань основным союзником США вне НАТО и продать ему вооружения на $4,5 млрд. / Chiang Ying-ying / AP

Комитет по международным отношениям сената США одобрил 14 сентября законопроект об укреплении связей с Тайванем в сфере безопасности и отправил его на рассмотрение палаты. Острову предлагается присвоить статус «основного союзника вне НАТО». Такой статус есть у 18 стран, включая Японию, Австралию и Израиль, – он облегчает поставки американских вооружений. Этот же законопроект предусматривает поставку вооружений на $4,5 млрд для сдерживания возможной попытки Китая вернуть остров военным путем. Представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби еще 13 сентября заявил, что Белый дом надеется на совместную работу с конгрессом над законопроектом.

15 сентября официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила решительный протест в связи с законопроектом. «[Соответствующий закон] сильно пошатнет политическую основу китайско-американских отношений и вызовет чрезвычайно серьезные последствия для мира и стабильности в Тайваньском проливе», – сказала она.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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