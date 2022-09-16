В сенате США одобрен законопроект о военной помощи Тайваню на $4,5 млрд

Комитет по международным отношениям сената США одобрил 14 сентября законопроект об укреплении связей с Тайванем в сфере безопасности и отправил его на рассмотрение палаты. Острову предлагается присвоить статус «основного союзника вне НАТО». Такой статус есть у 18 стран, включая Японию, Австралию и Израиль, – он облегчает поставки американских вооружений. Этот же законопроект предусматривает поставку вооружений на $4,5 млрд для сдерживания возможной попытки Китая вернуть остров военным путем. Представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби еще 13 сентября заявил, что Белый дом надеется на совместную работу с конгрессом над законопроектом.