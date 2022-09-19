Нэнси Пелоси в Ереване осудила Азербайджан

Выступая 18 сентября в Ереване, Пелоси заявила, что начавшиеся 13 сентября боевые действия «были инициированы азербайджанцами, и это должно быть признано». По мнению спикера, Армения разочарована реакцией России на эти столкновения. «Они были разочарованы тем, что получили комиссию (Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Россия и Армения. – «Ведомости») для установления фактов, а не защиту от этих нападений, и мы посмотрим, что будет дальше», – цитирует Пелоси Reuters. Агентство отмечает, что в отличие от Пелоси госдепартамент США призвал обе стороны к мирному решению и не обвинял никого в начале конфликта.