Газета
Политика Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Нэнси Пелоси в Ереване осудила Азербайджан

Но заменить Россию в зоне конфликта США сейчас не могут
Глеб Мишутин
США в лице спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и Армения в лице премьера Никола Пашиняна пошли на сближение / The Government of the Repudlic of Armenia / AFP

Выступая 18 сентября в Ереване, Пелоси заявила, что начавшиеся 13 сентября боевые действия «были инициированы азербайджанцами, и это должно быть признано». По мнению спикера, Армения разочарована реакцией России на эти столкновения. «Они были разочарованы тем, что получили комиссию (Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят Россия и Армения. – «Ведомости») для установления фактов, а не защиту от этих нападений, и мы посмотрим, что будет дальше», – цитирует Пелоси Reuters. Агентство отмечает, что в отличие от Пелоси госдепартамент США призвал обе стороны к мирному решению и не обвинял никого в начале конфликта.

Активные боестолкновения на армяно-азербайджанской границе уже прекратились, к работе на границе приступила прибывшая ранее комиссия ОДКБ по изучению ситуации на месте. С 13 сентября с обеих сторон погибло более 200 человек.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных