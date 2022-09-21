ВЦИОМ: половина жителей России не боятся нападения на страну

В угрозу со стороны США верят 62% от тех респондентов, которые считают нападение на Россию реальным. На втором месте идет Украина (32%), на третьем – Польша (26%), на четвертом – Великобритания (18%), а на пятом – НАТО и ФРГ (по 8%). Украина выходила на первое место среди государств, которых респонденты ВЦИОМа называют источником военной угрозы, в декабре 2018 г. Тогда ее выбрали 57% опрошенных против 54%, опасавшихся США.