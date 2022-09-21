ВЦИОМ: половина жителей России не боятся нападения на страну

ВЦИОМ: половина жителей России не боятся нападения на странуОсновные угрозы респонденты видят со стороны США и Украины
50% граждан считают, что угрозы военного нападения на Россию не существует. Это следует из результатов исследования ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости». 41% участников опроса полагает, что внешняя угроза существует, 9% затруднились с ответом. «Нестабильная международная ситуация незначительно отразилась на ощущении россиянами угрозы военного нападения», – говорится в выводах исследования.
В угрозу со стороны США верят 62% от тех респондентов, которые считают нападение на Россию реальным. На втором месте идет Украина (32%), на третьем – Польша (26%), на четвертом – Великобритания (18%), а на пятом – НАТО и ФРГ (по 8%). Украина выходила на первое место среди государств, которых респонденты ВЦИОМа называют источником военной угрозы, в декабре 2018 г. Тогда ее выбрали 57% опрошенных против 54%, опасавшихся США.
Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров говорит, что гражданами осознается тот фактор, что Россия – ядерная держава. Поэтому большинство пока не разделяет опасений, что Польша и другие страны НАТО начнут полномасштабную войну с Россией. «Военные действия уже идут, <...> Запад поставляет оружие, технику, деньги, обучает солдат, организует экономическую блокаду России, но сам старается в бой не вступать», – отметил Федоров.
Социолог Денис Волков в свою очередь считает, что по вопросу ощущения угрозы «общество разделилось почти пополам». При этом он не видит ничего удивительного в том, что удара ожидают со стороны США, ведь все конфликты последних лет воспринимались большинством именно как конфликт России и США.
Госполитика с начала спецоперации на Украине была направлена на то, чтобы объяснять: угроза устраняется превентивно, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Это был основной посыл, который государство отправляло в общество», – добавил Лукьянов.
Нынешний опрос был проведен ВЦИОМом 13 августа, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.