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Общество / Политика

ВЦИОМ: половина жителей России не боятся нападения на страну

Основные угрозы респонденты видят со стороны США и Украины
Анна Нараева Евгения Кузнецова
Денис Абрамов / Ведомости

50% граждан считают, что угрозы военного нападения на Россию не существует. Это следует из результатов исследования ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости». 41% участников опроса полагает, что внешняя угроза существует, 9% затруднились с ответом. «Нестабильная международная ситуация незначительно отразилась на ощущении россиянами угрозы военного нападения», – говорится в выводах исследования.

В угрозу со стороны США верят 62% от тех респондентов, которые считают нападение на Россию реальным. На втором месте идет Украина (32%), на третьем – Польша (26%), на четвертом – Великобритания (18%), а на пятом – НАТО и ФРГ (по 8%). Украина выходила на первое место среди государств, которых респонденты ВЦИОМа называют источником военной угрозы, в декабре 2018 г. Тогда ее выбрали 57% опрошенных против 54%, опасавшихся США.

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров говорит, что гражданами осознается тот фактор, что Россия – ядерная держава. Поэтому большинство пока не разделяет опасений, что Польша и другие страны НАТО начнут полномасштабную войну с Россией. «Военные действия уже идут, <...> Запад поставляет оружие, технику, деньги, обучает солдат, организует экономическую блокаду России, но сам старается в бой не вступать», – отметил Федоров.

Социолог Денис Волков в свою очередь считает, что по вопросу ощущения угрозы «общество разделилось почти пополам». При этом он не видит ничего удивительного в том, что удара ожидают со стороны США, ведь все конфликты последних лет воспринимались большинством именно как конфликт России и США.

Госполитика с начала спецоперации на Украине была направлена на то, чтобы объяснять: угроза устраняется превентивно, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. «Это был основной посыл, который государство отправляло в общество», – добавил Лукьянов.

Нынешний опрос был проведен ВЦИОМом 13 августа, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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