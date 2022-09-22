Китай призвал к миру, а Запад ожидаемо осудил Россию

Китай призвал к миру, а Запад ожидаемо осудил РоссиюРешение Владимира Путина о частичной мобилизации стало главной мировой новостью
Решение президента России Владимира Путина о проведении в России частичной мобилизации стало главной мировой новостью 21 сентября. Официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил, что «позиция Китая по кризису на Украине является последовательной и ясной. Призываем все стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец боевым действиям и найти пути урегулирования законных опасений всех сторон в сфере безопасности».
Президент США Джо Байден, выступая на Генеральной ассамблее ООН, назвал «безрассудными ядерными угрозами» слова Владимира Путина о том, что она готова применить все средства для защиты своей территориальной целостности и не потерпит ядерный шантаж.
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