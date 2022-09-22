Газета
Политика Эксклюзивно по подписке.
Акция -37% до 26 сентября

Китай призвал к миру, а Запад ожидаемо осудил Россию

Решение Владимира Путина о частичной мобилизации стало главной мировой новостью
Глеб Мишутин
И после референдумов и мобилизации вероятность дипломатического урегулирования конфликта нельзя полностью исключать / SychkovaEkaterina / URA.RU / TASS

Решение президента России Владимира Путина о проведении в России частичной мобилизации стало главной мировой новостью 21 сентября. Официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил, что «позиция Китая по кризису на Украине является последовательной и ясной. Призываем все стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец боевым действиям и найти пути урегулирования законных опасений всех сторон в сфере безопасности».

Президент США Джо Байден, выступая на Генеральной ассамблее ООН, назвал «безрассудными ядерными угрозами» слова Владимира Путина о том, что она готова применить все средства для защиты своей территориальной целостности и не потерпит ядерный шантаж.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных