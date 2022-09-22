Китай призвал к миру, а Запад ожидаемо осудил Россию

Решение президента России Владимира Путина о проведении в России частичной мобилизации стало главной мировой новостью 21 сентября. Официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил, что «позиция Китая по кризису на Украине является последовательной и ясной. Призываем все стороны к диалогу и консультациям, чтобы положить конец боевым действиям и найти пути урегулирования законных опасений всех сторон в сфере безопасности».