В Донбассе запускают конкурс «Лидеры возрождения»Он призван оперативно сформировать на территориях «новую политическую элиту» взамен украинской
В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях Украины 22 сентября стартовал конкурс «Лидеры возрождения» – аналог «Лидеров России», курируемых первым замглавы администрации президента (АП) РФ Сергеем Кириенко. В сообщении организаторов говорится, что победители будут включены в кадровый резерв и смогут занять руководящие должности в регионах, а также получат по 1 млн руб. на обучение в России.
«Сегодня по прямому поручению президента РФ мы запускаем конкурс «Лидеры возрождения». Есть ощущение, что если в России такой конкурс – это социальный лифт, то в Донбассе это может быть социальной ракетой», – заявил Кириенко. Первый замглавы АП также отметил, что в «Лидерах возрождения» смогут принять участие те, кто сейчас «защищает свою землю с оружием в руках»: несущие воинскую службу смогут подать заявку по упрощенной процедуре, в том числе в бумажном виде.
Как указано на сайте «Лидеров возрождения», регистрация участников продлится до 17 октября, финальный этап конкурса запланирован на конец 2022 г. – начало 2023 г. На сайте также уточняется, что из числа победителей будут отобраны участники для прохождения специальной программы развития кадрового резерва РАНХиГС, мастерской управления «Сенеж», всероссийского образовательного центра «Машук».
Для участия в конкурсе необходимо быть старше 20 лет, иметь управленческий опыт более одного года и соответствовать одному из условий: быть гражданином региона, родиться там, проживать, обучаться, работать и др.
Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 г. АНО «Россия – страна возможностей», созданной по указу президента. Из числа его победителей впоследствии формируется кадровый резерв в первую очередь для государственных должностей в регионах. Дважды финалисты конкурса становились губернаторами, оба раза в 2018 г. – Дмитрий Артюхов в ЯНАО и Василий Орлов в Амурской области. Сам Кириенко и другие федеральные и региональные чиновники входят в число наставников конкурса.
«Лидеры России» – это знаковый проект для российских элит, отмечает политолог Евгений Минченко. «Если ставится задача включить эти регионы в состав РФ, то логично использовать образцы, которые существуют в стране», – считает политолог. Также Минченко отметил, что политическая элита на территориях была украинская и теперь элита «нужна новая», хотя проблем с рекрутингом управленцев для работы в Донбассе в России нет.