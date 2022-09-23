В Донбассе запускают конкурс «Лидеры возрождения»

«Сегодня по прямому поручению президента РФ мы запускаем конкурс «Лидеры возрождения». Есть ощущение, что если в России такой конкурс – это социальный лифт, то в Донбассе это может быть социальной ракетой», – заявил Кириенко. Первый замглавы АП также отметил, что в «Лидерах возрождения» смогут принять участие те, кто сейчас «защищает свою землю с оружием в руках»: несущие воинскую службу смогут подать заявку по упрощенной процедуре, в том числе в бумажном виде.