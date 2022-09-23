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Политика

В Донбассе запускают конкурс «Лидеры возрождения»

Он призван оперативно сформировать на территориях «новую политическую элиту» взамен украинской
Анна Нараева
Для участия в конкурсе необходимо быть старше 20 лет, иметь управленческий опыт более одного года и соответствовать одному из условий: быть гражданином региона, родиться там, проживать, обучаться, работать и др. / РИА Новости

В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областях Украины 22 сентября стартовал конкурс «Лидеры возрождения» – аналог «Лидеров России», курируемых первым замглавы администрации президента (АП) РФ Сергеем Кириенко. В сообщении организаторов говорится, что победители будут включены в кадровый резерв и смогут занять руководящие должности в регионах, а также получат по 1 млн руб. на обучение в России.

«Сегодня по прямому поручению президента РФ мы запускаем конкурс «Лидеры возрождения». Есть ощущение, что если в России такой конкурс – это социальный лифт, то в Донбассе это может быть социальной ракетой», – заявил Кириенко. Первый замглавы АП также отметил, что в «Лидерах возрождения» смогут принять участие те, кто сейчас «защищает свою землю с оружием в руках»: несущие воинскую службу смогут подать заявку по упрощенной процедуре, в том числе в бумажном виде.

Как указано на сайте «Лидеров возрождения», регистрация участников продлится до 17 октября, финальный этап конкурса запланирован на конец 2022 г. – начало 2023 г. На сайте также уточняется, что из числа победителей будут отобраны участники для прохождения специальной программы развития кадрового резерва РАНХиГС, мастерской управления «Сенеж», всероссийского образовательного центра «Машук».

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Для участия в конкурсе необходимо быть старше 20 лет, иметь управленческий опыт более одного года и соответствовать одному из условий: быть гражданином региона, родиться там, проживать, обучаться, работать и др.

Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 г. АНО «Россия – страна возможностей», созданной по указу президента. Из числа его победителей впоследствии формируется кадровый резерв в первую очередь для государственных должностей в регионах. Дважды финалисты конкурса становились губернаторами, оба раза в 2018 г. – Дмитрий Артюхов в ЯНАО и Василий Орлов в Амурской области. Сам Кириенко и другие федеральные и региональные чиновники входят в число наставников конкурса.

«Лидеры России» – это знаковый проект для российских элит, отмечает политолог Евгений Минченко. «Если ставится задача включить эти регионы в состав РФ, то логично использовать образцы, которые существуют в стране», – считает политолог. Также Минченко отметил, что политическая элита на территориях была украинская и теперь элита «нужна новая», хотя проблем с рекрутингом управленцев для работы в Донбассе в России нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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