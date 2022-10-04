Денис Пушилин может возглавить отделение «Единой России» в ДНР

Денис Пушилин может возглавить отделение «Единой России» в ДНРВсе парламентские партии готовятся к работе в новых регионах
6 сентября на заседании генсовета «Единая Россия» рассмотрит вопросы создания в новых субъектах региональных отделений партии, сказал «Ведомостям» собеседник в партии. Это предполагает формирование руководства четырех отделений. По словам собеседника «Ведомостей», будут предложены кандидатуры на должности руководителей отделений партии в новых регионах. На данный момент, по словам единоросса, уже есть понимание по двум из них: в ДНР партийную организацию «Единой России» возглавит Денис Пушилин, а в Херсонской области (глава региона – Владимир Сальдо) – замруководителя думской фракции единороссов Игорь Кастюкевич. Последний координирует работу партии на этой территории.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее сообщил, что партия откроет региональные отделения в каждом новом субъекте. «Наряду с гуманитарной миссией, которую партия с первых дней СВО проводит в Донбассе и на освобожденных территориях, она уже реализует там ряд партийных проектов и принимает в свои ряды жителей этих территорий», – цитирует его Telegram-канал партии. До этого у партии были представительства на всех четырех территориях, на базе которых была развернута гуманитарная работа. В конце сентября Турчак вручил партийные билеты главам Запорожской области и Мелитополя Евгению Балицкому и Галине Данильченко и председателю правительства Херсонской области Сергею Елисееву. Также Турчак сообщил, что 42 000 членов общественного движения «Донецкая республика» подали заявления на вступление в «Единую Россию».