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Денис Пушилин может возглавить отделение «Единой России» в ДНР

Все парламентские партии готовятся к работе в новых регионах
Евгения Кузнецова
Илья Питалев / РИА Новости

6 сентября на заседании генсовета «Единая Россия» рассмотрит вопросы создания в новых субъектах региональных отделений партии, сказал «Ведомостям» собеседник в партии. Это предполагает формирование руководства четырех отделений. По словам собеседника «Ведомостей», будут предложены кандидатуры на должности руководителей отделений партии в новых регионах. На данный момент, по словам единоросса, уже есть понимание по двум из них: в ДНР партийную организацию «Единой России» возглавит Денис Пушилин, а в Херсонской области (глава региона – Владимир Сальдо) – замруководителя думской фракции единороссов Игорь Кастюкевич. Последний координирует работу партии на этой территории.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее сообщил, что партия откроет региональные отделения в каждом новом субъекте. «Наряду с гуманитарной миссией, которую партия с первых дней СВО проводит в Донбассе и на освобожденных территориях, она уже реализует там ряд партийных проектов и принимает в свои ряды жителей этих территорий», – цитирует его Telegram-канал партии. До этого у партии были представительства на всех четырех территориях, на базе которых была развернута гуманитарная работа. В конце сентября Турчак вручил партийные билеты главам Запорожской области и Мелитополя Евгению Балицкому и Галине Данильченко и председателю правительства Херсонской области Сергею Елисееву. Также Турчак сообщил, что 42 000 членов общественного движения «Донецкая республика» подали заявления на вступление в «Единую Россию».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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