Депутаты и сенаторы смогут участвовать в боевых действиях, не отказываясь от своего статуса

После того как несколько депутатов и сенаторов изъявили желание участвовать в спецоперации на Украине, они оказались в двусмысленной ситуации, говорит источник на Охотном Ряду. Ведь у них есть работа в Госдуме, и если они ее не исполняют (не ходят на заседания и т. д.), то должны, к примеру, сложить мандат. Об этом же говорит и другой собеседник «Ведомостей» в Госдуме: если депутаты решат поучаствовать в боевых действиях, то они могут либо сдать мандат (таким образом официально отказавшись от положенной «брони» от мобилизации), либо оформить командировку или отпуск.