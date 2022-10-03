Депутаты и сенаторы смогут участвовать в боевых действиях, не отказываясь от своего статуса

Депутаты и сенаторы смогут участвовать в боевых действиях, не отказываясь от своего статусаЗаконопроект готовятся внести парламентарии от «Единой России»
Представители «Единой России» могут внести в нижнюю палату поправки к закону о статусе сенатора и депутата Госдумы, которые позволят парламентариям участвовать в боевых действиях. Об этом «Ведомостям» сказали два собеседника в партии и источник, близкий к Госдуме.
Сейчас в законе о статусе описано, чем не могут заниматься депутаты и сенаторы, говорит источник в партии: для этого есть ст. 6 (условия осуществления сенатором и депутатом своей деятельности). В частности, нельзя занимать иные выборные или госдолжности, заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой и т. д. Вправе же сенаторы и депутаты участвовать на безвозмездной основе в управлении политической партии, профсоюза и некоммерческой организации. Предполагается, что именно в этой статье можно прописать исключение для нового вида деятельности парламентариев. Тогда там будет написано, что депутаты и сенаторы имеют право участвовать в боевых действиях, говорит источник «Ведомостей».
По словам партийца, законопроект может быть внесен в Госдуму в ближайшее время.
Вопрос о статусе депутатов и сенаторов в связи с работой на территориях «назрел давно», но пока он «прорабатывается», говорит и близкий к Госдуме собеседник «Ведомостей» Среди вариантов, по его словам, приостановка статуса парламентариев на время их добровольной мобилизации. О том, что обсуждается возможность приостановки полномочий депутатов и сенаторов на период участия в специальной военной операции для тех, кто изъявил желание принять в них участие, говорит и второй собеседник в «Единой России».
После того как несколько депутатов и сенаторов изъявили желание участвовать в спецоперации на Украине, они оказались в двусмысленной ситуации, говорит источник на Охотном Ряду. Ведь у них есть работа в Госдуме, и если они ее не исполняют (не ходят на заседания и т. д.), то должны, к примеру, сложить мандат. Об этом же говорит и другой собеседник «Ведомостей» в Госдуме: если депутаты решат поучаствовать в боевых действиях, то они могут либо сдать мандат (таким образом официально отказавшись от положенной «брони» от мобилизации), либо оформить командировку или отпуск.
С начала спецоперации на Украине там почти постоянно находились депутаты Адам Делимханов, Виктор Водолацкий, Дмитрий Саблин и Александр Бородай. Первый участвовал в военных действиях, остальные занимались другими видами деятельности, в том числе подготовкой к референдумам и обсуждением того, как привести местное законодательство в соответствие с российским. Собеседники в Госдуме говорили, что они брали отпуска или оформляли командировки для поездок на эти территории.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин после объявления частичной мобилизации заявил, что «для депутатов брони нет», несмотря на то что она гарантирована законом о мобилизации. После 21 сентября несколько депутатов и сенаторов изъявили желание принять участие в спецоперации. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщал, что это Бородай, Дмитрий Хубезов, Игорь Кастюкевич, Олег Колесников, Виталий Милонов и Сергей Сокол, сенатор Виктор Бондарев. Депутату Госдумы Николаю Валуеву пришла повестка, и он собрался на следующей неделе посетить военкомат.
Кастюкевич положительно относится к возможности внесения в закон поправки, которая бы официально дала возможность депутатам участвовать в спецоперации в рамках мобилизации. Он говорит, что уже на протяжении семи месяцев занимается гуманитарной помощью в ходе региональных недель, когда нужно работать с избирателями, а также во время, отведенное на отпуск и отдых.
«Статус мобилизованных позволит депутатам продолжить свою работу там, где они ее уже, по сути, ведут, только с усиленным ресурсом, – считает депутат. – Если говорить об организации гуманитарной помощи в прифронтовые населенные пункты или эвакуации жителей из зоны соприкосновения, без содействия Минобороны не обойтись. Каждый из депутатов, кто изначально работал в зоне специальной военной операции, идет по тому или иному направлению: медицина, гуманитарная помощь. Есть среди нас и те, кто намерен участвовать в боевых действиях».
Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко говорит, что они обязательно посмотрят формулировки законопроекта, когда он будет внесен в Госдуму: «Главное, чтобы это не превратилось в фарс и в показательное выступление. То есть надо разделять агитационную и реальную часть [работы]».
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов говорил «Ведомостям», что сейчас девять депутатов их фракции военнообязанные: «Абсолютное большинство из них регулярно оказывали и продолжают оказывать помощь Донбассу. Представители нашей фракции постоянно ездят с гуманитарными целями, оказывают прямую материальную помощь, реально помогают военнослужащим России, ЛНР и ДНР». Вопрос участия депутатов в качестве добровольцев – личный, на фракции он не обсуждался, говорит Миронов: «С учетом частичной мобилизации и ожидания результатов референдумов поездки наших депутатов станут еще более частыми».
Сейчас вопрос участия парламентариев в спецоперации детально не урегулирован, говорит юрист Антон Тимченко: «С одной стороны, есть норма закона о мобилизации, предоставляющая отсрочку от призыва сенаторам и депутатам Госдумы. С другой стороны, некоторые депутаты в порядке личной инициативы участвуют в спецоперации». Но поскольку предусмотренные законом обязанности – работу с избирателями, посещение пленарных заседаний, работу в комиссиях и комитетах – никто не отменял, для участия в такой инициативе парламентарии оформляют отпуск, добавляет он.
«Отказываться от мандата им нет необходимости, поскольку поездка оформляется с согласования палаты и фракции», – считает юрист. В готовящемся законопроекте, например, можно предусмотреть, что на законодателей, отправившихся на военную службу, не распространяются отдельные обязанности [по посещению палаты], а также основания для досрочного прекращения полномочий. Тимченко не исключает, что в дальнейшем могут закрепить определенные социальные и материальные гарантии.