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Политика

США грозят Саудовской Аравии ухудшением отношений

В обмен на решение ОПЕК+ со страной могут прервать военно-техническое сотрудничество
Илья Лакстыгал Алексей Никольский
Еще один законопроект, который в конгресс внесли демократы, предусматривает вывод всех войск и вооружений из Саудовской Аравии и ОАЭ / OZAN KOSE / AFP

Президент США Джо Байден пригрозил Саудовской Аравии «последствиями» для двусторонних отношений из-за решения участников ОПЕК+ сократить добычу нефти. Об этом американский лидер заявил в интервью СNN, вышедшем 12 октября (по московскому времени).

Пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер пояснила, что Эр-Рияд согласует энергетическую политику с Москвой. В саудовском МИДе в ответ заверили, что решение ОПЕК+, в котором участвует Эр-Рияд, исключительно экономическое.

Влиятельный сенатор-демократ и один из инициаторов антироссийских санкций Боб Менендес опубликовал 11 сентября на своем сайте заявление о необходимости немедленно заморозить все аспекты сотрудничества с Эр-Риядом, в том числе продажу оружия и сотрудничество в области безопасности, «до тех пор пока королевство не пересмотрит свою позицию по отношению к конфликту на Украине». Похожее предложение, дополненное запретом передачи военных технологий, неделей ранее выдвинули член палаты представителей США Ро Ханна и сенатор Ричард Блюменталь. А еще один законопроект, который в конгресс внесли демократы Том Малиновски, Син Кэстен и Сьюзан Уайлд, предусматривает вывод всех войск и вооружений из Саудовской Аравии и ОАЭ, которые тоже поддержали сделку. В Саудовской Аравии находится 3000, а в ОАЭ – 2000 военнослужащих США: на западе Саудовской Аравии для сдерживания Ирана развернуто несколько батарей противоракетных комплексов THAAD и Patriot PAC 3.

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11 октября законопроект о заморозке торговли оружием с Саудовской Аравией сроком на один год был внесен в сенат Блюменталем. Документ предусматривает, кроме прочего, приостановку поставок запчастей, ремонта, логистической поддержки саудовской армии.

Учитывая, что нынешний объем контрактов американского ВПК с Саудовской Аравией приближается к $40 млрд, вряд ли можно говорить, что угрозы лишить поставленные в эту страну вооружения технической поддержки будут реализованы в каком-то значимом объеме, считает профессор ИСАА МГУ Владимир Исаев. По его словам, какие-то реальные действия в этом направлении могут только подтолкнуть к углублению сотрудничества Саудовской Аравии в области поставок вооружений с Россией, что США абсолютно невыгодно. Скорее можно говорить о блефе с американской стороны, говорит Исаев. В любом случае о каких-то реальных решениях по этому поводу можно будет говорить только после промежуточных выборов в конгресс 4 ноября, отмечает эксперт.

Пока не ясно, грозят ли американцы убирать не только свои системы ПВО и ПРО THAAD и Patriot, но и свой персонал, который обслуживает по контрактам принадлежащие Саудовской Аравии системы, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. Если дойдет до этого, то саудитам действительно придется плохо и они вряд ли смогут сами поддерживать работоспособность своего ПВО, что для страны весьма актуально в связи с ракетными угрозами со стороны Ирана и реальными ракетными обстрелами йеменских хуситов. Вывод принадлежащих вооруженным силам США систем Саудовская Аравия переживет. Хотя саудовские контракты на американское вооружение являются одними из самых крупных подобных сделок в мире, для ВПК США в целом экспорт слишком важной роли не играет на фоне размеров закупок со стороны Пентагона, говорит Барабанов.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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