США грозят Саудовской Аравии ухудшением отношений

Пока не ясно, грозят ли американцы убирать не только свои системы ПВО и ПРО THAAD и Patriot, но и свой персонал, который обслуживает по контрактам принадлежащие Саудовской Аравии системы, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. Если дойдет до этого, то саудитам действительно придется плохо и они вряд ли смогут сами поддерживать работоспособность своего ПВО, что для страны весьма актуально в связи с ракетными угрозами со стороны Ирана и реальными ракетными обстрелами йеменских хуситов. Вывод принадлежащих вооруженным силам США систем Саудовская Аравия переживет. Хотя саудовские контракты на американское вооружение являются одними из самых крупных подобных сделок в мире, для ВПК США в целом экспорт слишком важной роли не играет на фоне размеров закупок со стороны Пентагона, говорит Барабанов.