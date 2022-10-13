Новый президентский срок: почему Степашин заявил о выдвижении Путина в 2024 году

Новый президентский срок: почему Степашин заявил о выдвижении Путина в 2024 годуЭксперты считают, что многое будет зависеть от ситуации на Украине и решения самого президента
К заявлениям бывшего премьер-министра, главы Ассоциации юристов России Сергея Степашина о необходимости переизбрания президента Владимира Путина в 2024 г. стоит «отнестись с вниманием», но говорить о том, что принято какое-то решение, опираясь на его слова, пока было бы неверным, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
«Решение о переизбрании – за одним человеком», – сказал заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макарин.
По его мнению, современные российские политические элиты «с трудом» представляют себе другие варианты, они ориентированы на новый президентский срок. «Именно общее мнение и озвучил Степашин. При этом если президент укажет на какого-нибудь другого кандидата, элиты должны будут принять это так же, как они принимают его переизбрание», – добавил Макарин.
Координатор экспертного совета партии «Единая Россия», экс-глава управления президента по внутренней политике Константин Костин отметил, что слова Степашина можно рассматривать именно как мнение уважаемого и авторитетного политика. «Причем в демократическом обществе мнение по любому вопросу может быть у любого гражданина», – сказал он. Решение будет принято Путиным в то время, которое он сочтет нужным, «не стоит решать за президента», уверен Костин.
По мнению политолога Александра Немцева, Степашин представляет один из больших пластов российской элиты, прежде всего силовой. «То, что он заявляет, – видимо, консолидированная позиция», – считает он. Многое зависит и от хода специальной военной операции и скорости преодоления украинского кризиса, причем скорость в данном случае пойдет на пользу.
13 октября в интервью «РИА Новости» Сергей Степашин заявил, что президенту Путину «нет замены» и ему придется остаться на посту, хочет он этого или нет. Экс-премьер отметил, что вечно руководить страной нельзя, но «совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела, активных боевых действий против НАТО и американцев».
«Мы не должны повторять 1917 г., когда ближайшее окружение Николая II, по сути дела, его предало. Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир», – подчеркнул Степашин.
Последние президентские выборы прошли в РФ в марте 2018 г. Следующие запланированы на 2024 г.
В июле вопрос о возможном переизбрании Путина журналисты задавали его пресс-секретарю Дмитрию Пескову. Песков в свою очередь попросил переадресовать вопрос непосредственно главе государства. В ноябре 2021 г. Путин заявлял о том, что еще не принял решение о переизбрании.
«Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду ли я это делать или нет – пока я сам для себя еще не решил... Но наличие этого права – оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую... Наличие у меня права избираться – достаточно, пока этого достаточно, пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 г.», – сказал Путин.